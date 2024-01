Nur vier Tore aus den letzten vier Spielen: Bei der SG Dynamo Dresden drückt im Angriff ein wenig der Schuh. Jetzt reagiert der Drittligist noch einmal personell.

Diese Nachricht wird die Fans von der SG Dynamo Dresden erfreuen: Wie die Bild-Zeitung berichtet ist die wochenlange Diskussion um eine mögliche Rückkehr von Ahmet Arslan beendet. Er soll noch am Mittwoch, 31. Januar 2024, am Nachmittagstraining des Drittligisten teilnehmen.

Der 29-Jährige wechselte im vergangenen Sommer als Drittliga-Torschützenkönig mit 25 Treffern von Dresden zum 1. FC Magdeburg. Doch beim Zweitligisten konnte sich Arslan im abgelaufenen Halbjahr nicht durchsetzen. Seine maue Bilanz lautet: Neun Einsätze, zwei Tore, eine Vorlage und das in gerade einmal 248 Einsatzminuten. Das Verhältnis zu FCM-Trainer gilt laut der Bild als eisig.

In der vergangenen Saison hatte Arslan für Dresden noch in 36 Spielen 25 Tore geschossen und neun Treffer aufgelegt. Und nun kommt es also zu der Rückkehr.

Arslans Auftrag wird klar sein: Er soll Dynamo hoch schießen. In der vergangenen Saison klappte dies nicht, aktuell sieht es gut aus. Doch Dresden tut sich zuletzt schwer. Der Tabellenzweite schoss in den letzten vier Drittliga-Begegnungen nur vier Buden und verlor zwei der vier Duelle. Trainer Markus Anfang und Sportchef Ralf Becker sahen sich nun gezwungen noch einmal personell tätig zu werden.

Diesen Arslan-Transfer dürfte beim sächsischen Traditionsklub alle Verantwortlichen und Fans befürworten. Denn die Erinnerungen an den 25-Tore-Mann sind noch frisch und jeder Dresdner wird von den Qualitäten des Angreifers überzeugt sein.

Schon am Sonntag (4. Februar, 13.30 Uhr) kann Arslan dann im Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt unter Beweis stellen, dass er das Toreschießen nicht verlernt hat. Noch besitzt Dynamo einen Sechs-Punkte-Vorsprung auf den drittplatzierten SSV Ulm und liegt satte zehn Zähler vor dem Fünften der 3. Liga, dem FC Ingolstadt. Dieser will natürlich mit einem Sieg gegen Dynamo Dresden wieder richtig dick im Aufststiegrennen mitmischen.