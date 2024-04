3. Liga: Von Ulm über RWE bis Aue - So sieht das Restprogramm der Spitzenteams aus

Der 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiss Essen haben noch fünf Spiele. Alle anderen Aufstiegsanwärter nur noch vier Partien bis zum Saisonende. Ein Überblick.

Zugegeben: Der SSV Ulm 1846 (65 Punkte) und der SSV Jahn Regensburg (61) besitzen schon einen größeren Vorsprung, allen voran die Ulmer, auf die Konkurrenz im Aufstiegskampf der 3. Liga.

Aber das, was dahinter passiert, also ab Tabellenplatz drei, den aktuell Preußen Münster innehat, ist der Wahnsinn. Das riecht stark nach einem Fotofinish am 38. Spieltag. Denn Münster (58) und den Tabellenachten Erzgebirge Aue (52) trennen vier Runden vor Schluss gerade einmal sechs Punkte. Auch die Veilchen dürfen sich noch kleine Aufstiegschancen ausrechnen.

Der 1. FC Saarbrücken (53) und Rot-Weiss Essen (54), die zwischen Münster und Aue liegen, bestreiten am Mittwoch (24. April, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) ein Nachholspiel. Danach dürfte es noch enger und spannender im Kampf um Platz drei werden.

Wir haben mal nachgeschaut wie denn das Restprogramm der ersten acht Mannschaften in der 3. Liga aussieht.

SSV Ulm, Platz 1, 65 Punkte, 55:34 Tore

SC Freiburg (A), Viktoria Köln (H), Borussia Dortmund II (A), SC Verl (H)

SSV Jahn Regensburg, Platz 2, 61 Punkte, 48:36 Tore

Dynamo Dresden (H), SC Freiburg II (A), Viktoria Köln (A), 1. FC Saarbrücken (H)

Preußen Münster, Platz 3, 58 Punkte, 57:43 Tore

Viktoria Köln (A), 1. FC Saarbrücken (H), SC Verl (A), SpVgg Unterhaching (H)

Dynamo Dresden, Platz 4, 55 Punkte, 51:37 Tore

Jahn Regensburg (A), SC Verl (H), SpVgg Unterhaching (A), MSV Duisburg (H)

Rot-Weiss Essen, Platz 5, 54 Punkte, 52:46 Tore

1. FC Saarbrücken (A), FC Ingolstadt (H), SV Sandhausen (A), TSV 1860 München (H), VfB Lübeck (A)

1. FC Saarbrücken, Platz 6, 53 Punkte, 55:36 Tore

Rot-Weiss Essen (H), Hallescher FC (H), Preußen Münster (A), SC Freiburg II (H), Jahn Regensburg (A)

SV Sandhausen, Platz 7, 52 Punkte, 52:49 Tore

MSV Duisburg (A), Rot-Weiss Essen (H), Waldhof Mannheim (A), FC Ingolstadt (H)

Erzgebirge Aue, Platz 8, 52 Punkte, 44:43 Tore

Borussia Dortmund (A), Arminia Bielefeld (H), MSV Duisburg (A), Waldhof Mannheim (H)