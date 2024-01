Am Samstag gab es eine Reihe an Testspielen. Wir haben mal einige Tests der Erst-, Zweit- und Drittligisten herausgepickt. Eine Übersicht.

FC Basel - FC Bayern München 1:1

Bayern München hat im ersten Test des neuen Jahres einen Erfolg verpasst. Vor dem Pflichtspielstart am kommenden Wochenende kam die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel in ihrer Generalprobe beim FC Basel nur zu einem 1:1 (0:0). Juan Gauto (59.) hatte Basel in Führung gebracht, der erst 18 Jahre alte Noel Aseko (70.) glich für Bayern aus.

In München bereiten sich die Bayern nun auf das erste Pflichtspiel des neuen Jahres vor. Am Freitag (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1) gastiert die TSG Hoffenheim zum offiziellen Hinrundenabschluss in der Allianz Arena. Zwei Tage später reisen die Münchner für ein kurzes Trainingslager ins portugiesische Faro.

Union Berlin - Arminia Bielefeld 2:0

Das einzige Testspiel in der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte und den Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Union Berlin gewonnen. Gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld dauerte es aber am Samstag eine Weile, bis die Eisernen im Stadion an der Alten Försterei erfolgreich waren. Letztlich gelang der Mannschaft von Nenad Bjelica ein 2:0 (0:0) gegen den ehemaligen Bundesligisten.

Erst in der 54. Minute traf Brenden Aaronson zur Führung. Fünf Minuten später erzielte Janik Haberer das zweite Tor der Berliner.

RB Leipzig - FC St. Gallen 1:0

Ohne Stürmer Timo Werner hat RB Leipzig das Testspiel gegen den FC St. Gallen glanzlos mit 1:0 (1:0) gewonnen.

Der 27-Jährige, der kurz vor einer Leihe zu Tottenham Hotspur steht, trainierte auf einem Nebenplatz des Centro de Futbol im La Manga Club, wo sich die Leipziger im Trainingslager befinden. Vor Anpfiff teilte der Klub mit, dass Werner nicht zum Einsatz kommen werde, „da wir uns in Verhandlungen mit einem anderen Verein befinden“.

Xaver Schlager (3.) traf nach flach ausgeführter Ecke von Xavi Simons von der linken Seite früh zum 1:0-Endstand.

SSV Ulm 1846 - Karlsruher SC 0:4

Luis Dettling, Louey Ben Farhat, Marvin Wanitzek und Igor Matanovic sorgten für einen deutlichen Sieg des Zweitligisten über den aktuellen Tabellendritten der 3. Liga.

Dynamo Dresden - 1. FC Magdeburg 2:2

Dynamo Dresden hat während des Trainingslagers im türkischen Belek einen Achtungserfolg erreicht. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang trennte sich am Samstagnachmittag 2:2 von Zweitligist 1. FC Magdeburg.

Die Treffer für Dresden erzielten in dem auf drei Halbzeiten angesetztem Spiel Kapitän Stefan Kutschke (8.) und Jakob Lemmer (54.). Magdeburgs Jonah Fabisch (109.) und der Ex-Dynamo Ahmet Arslan (110.) sorgten für den späten Ausgleich.

Nicht eingreifen konnte Oliver Batista Meier. Der Rückkehrer vom SC Verl laboriert laut Vereinsangaben an einem Infekt. Ein Nachreisen in das neuntägige Trainingslager scheint ausgeschlossen, zumal sich Spieler und Verein intensiv um eine Trennung bemühen.

Hertha BSC - Erzgebirge Aue 2:0

Hertha BSC hat zum Testspielauftakt im neuen Jahr einen Sieg geschafft. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai gewann am Samstag in Berlin mit 2:0 (0:0) gegen den drittklassigen FC Erzgebirge Aue. Die Tore erzielte Florian Niederlechner (71./82. Minute). Erzgebirge Aue trifft zum Restrunden-Auftakt in der 3. Liga am 19. Januar (Freitag, 19 Uhr) auf Rot-Weiss Essen.

Sanliurfaspor - Viktoria Köln 0:1

Luca Marseiler erzielte das Tor des Tages in Belek für den deutschen Drittligisten gegen den türkischen Zweitligisten. "Das war nach zwei Trainingstagen, an denen wir insgesamt fünf Einheiten absolvierten, ein sehr guter Auftritt. Der Coach ist sehr zufrieden. Die Jungs kriegen am Sonntag auch einen Regenerationstag", sagte Viktoria-Trainer Olaf Janßen.

Borussia Mönchengladbach - Go Ahead Eagles 3:2

Stefan Lainer hat nach überstandener Krebserkrankung sein Comeback bei Borussia Mönchengladbach gefeiert. Der 31-Jährige stand am Samstag beim 3:2-Testspielerfolg des Fußball-Bundesligisten gegen den niederländischen Erstligisten Go Ahead Eagles Deventer in der Startelf und bereitete den Führungstreffer von Allassane Plea (17.) vor. Die weiteren Gladbacher Treffer erzielten Robin Hack (43.) und U23-Spieler Shio Fukuda (114.). Für die Gäste hatten Oliver Edvardsen (79.) und Dario Serra (87.) zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich getroffen.

SV Wehen Wiesbaden - SV Sandhausen 2:1

Der SV Wehen Wiesbaden ist mit einem Testspielsieg in das neue Jahr gestartet. Die Hessen kamen am Samstag in Taunusstein gegen den Drittligisten SV Sandhausen zu einem 2:1 (2:1). Luca Zander brachte die Gäste in der 6. Minute in Führung, doch Ivan Prtajin (15.) und Franko Kovacevic (36.) drehten die Partie noch vor der Pause zugunsten des Teams von Trainer Markus Kauczinski.

FC Augsburg - TSG Hoffenheim 1:0

Der FC Augsburg hat sich mit einem gelungenen Testspiel auf die sehr herausfordernde Fortsetzung der Bundesliga-Saison gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer Bayer Leverkusen eingestimmt. Das Team von Trainer Jess Thorup besiegte am Samstag den Liga-Konkurrenten TSG 1899 Hoffenheim im eigenen Stadion mit 1:0 (1:0). Das einzige Tor erzielte Augsburgs Fredrik Jensen in der 2. Minute.

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 1:5

Eintracht Frankfurt ist mit einer deutlichen Niederlage in das neue Jahr gestartet. Die Frankfurter, bei denen Winter-Neuzugang Donny van de Beek sein Debüt gab, unterlagen dem Liga-Konkurrenten SC Freiburg am Samstag 1:5 (1:2) und verpatzten damit die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart am kommenden Wochenende.

Robin Koch (24.) hatte die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller noch in Führung gebracht. Doch Roland Sallai (29.) und Merlin Röhl (34.) drehten die Partie noch vor der Pause zugunsten eher passiver Freiburger, die in der zweiten Halbzeit aufdrehten. Erneut Sallai (48.), Michael Gregoritsch (55.) und Vincenzo Grifo (64., Foulelfmeter) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Aurelio Buta (76.) verkürzte noch einmal für die Eintracht.

Holstein Kiel - SV Darmstadt 2:1

Holstein Kiel hat Bundesligist SV Darmstadt 98 im Testspiel besiegt. Der Zweitligist setzte sich am Samstag im spanischen Oliva Nova mit 2:1 (1:0) gegen die Lilien durch. Die Treffer für den Tabellenersten der 2. Liga erzielten Holmbert Fridjonsson (34. Minute) und Niklas Niehoff (84.). Luca Pfeiffer (89.) sorgte für den Anschluss. wozi mit sid/dpa