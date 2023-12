BVB II - Münster: Wegen dieses Gegenstandes musste abgesagt werden

Mittlerweile ist bekannt, welcher Gegenstand das Spiel BVB II - Münster zur Absage brachte. Es konnte Entwarnung gegeben werden.

Das Drittliga-Spiel zwischen der U23 von Borussia Dortmund und Preußen Münster musste am Mittwochabend kurzfristig abgesagt werden. Vor dem Spiel wurde ein verdächtiger Gegenstand im Stadion gefunden, eine Lösung in der Gästekurve hätte an diesem Abend zu lange gedauert.

Kurz vor 20 Uhr gab es dann Entwarnung, denn die Polizei Dortmund teilte mit: "Der verdächtige Gegenstand wurde durch einen Fachmann begutachtet und geöffnet. Es handelt sich um eine leere mit Klebeband verschlossene Kunststoffröhre. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für anwesende Personen."

Dennoch musste die Partie ausfallen, die im Hinspiel 0:0 endete, da die Münsteraner Zuschauer bei einem späten Anpfiff ihren Entlastungszug nicht mehr bekommen hätten. Preußen Münster twitterte nach der Absage: "Für die zahlreichen Auswärtsfahrer: Der Entlaster wurde vorgezogen und startet um 20:20 am Signal-Iduna-Park. Kommt gut nach Hause, bleibt gesund und genießt die Feiertage."

Zuvor war es spannend, ob die letzte Partie des Jahres doch noch angepfiffen werden kann. Eine Stunde vor dem Spiel war im Stadion noch alles leer und abgesperrt, nachdem im Gästeblock ein verdächtiger Gegenstand gefunden wurde.

Zuschauer durften wie die Mannschaften das Stadion nicht betreten. Später durften Spieler und Medienvertreter rein, der Rest musste draußen bleiben.

Der Kampfmittelräumdienst wurde gerufen, untersuchte den Gegenstand, später folgt die Absage, die so begründet wurde: "Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstands im Gästeblock musste die Partie in Dortmund kurzfristig abgesetzt werde. Die Entscheidung wurde in enger Abstimmung zwischen den Vereinen, den Schiedsrichtern, dem DFB und der zuständigen Polizeibehörde getroffen."

Mittlerweile ist auch klar, was der Gegenstand war. Ein Nachholtermin für das erste Spiel der Rückrunde ist noch nicht bekannt.