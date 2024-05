Am Ende war es doch eine klare Sache: Westfalia Herne hat zwei Spieltage vor dem Saisonende den Aufstieg in die Westfalenliga klar gemacht.

Lange sah es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel in der Landesliga-Westfalen-Staffel 3 aus. Doch dann schaltete Westfalia Herne den Turbo an.

Der Favorit gewann sieben Spiele in Serie und machte letztendlich zwei Spieltage vor dem Saisonende den Aufstieg in die Westfalenliga klar. Am vergangenen Wochenende gab es einen 3:2-Sieg über die Sportfreunde Wanne-Eickel.

"Wir sind natürlich alle erleichtert und glücklich. Schließlich haben wir unser Ziel erreicht", sagt Christian Knappmann. Dass der Anfang der Rückkehr Knappmanns nach Herne holprig verlief, weiß auch der Westfalia-Trainer: "Ich kam zurück und wir verloren gegen TuS Hordel. Da kam schon viel Kritik auf, warum man mich denn zurückgeholt hatte und so weiter. Doch nach dem missglückten Start wurde es besser."

Es gab in der Saison eine Art Wachrüttler. Denn nach dem 0:5-Debakel gegen SV Wanne 11 gab es bei Coach Knappmann ein Umdenken. "Ich habe dann auch verstanden, dass es in dieser Liga primär um drei Punkte geht. Dass die Leute von uns und unserem Kader mehr als nur Siege erwarten, durfte uns ab sofort nur am Rande interessieren. Wir mussten zusehen, wie wir diese Spiele gewinnen. Und das haben wir geschafft. Dafür ein großes Lob an meine Jungs", erzählt der 43-Jährige.

Westfalia Herne: Knappmann will zurück in die Oberliga - mit 22-Mann-Kader

Der Ex-Profi ist nach Herne zurückgekehrt, um die Westfalia dorthin zu bringen, wo sie einmal war. In die Oberliga Westfalen. "Für die Westfalenliga haben wir einen Zweijahres-Plan. Aber klar: Ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, dass wir nicht schon im ersten Jahr oben mitspielen wollen. Wir müssen nicht aufsteigen, wollen es aber versuchen."

Mit 20 Feldspielern und zwei Torhütern will Knappmann in die Saison 2024/2025 gehen. "Wir sind schon sehr weit in unserer Kaderplanung. Uns fehlen noch drei bis vier Spieler. Da befinden wir uns auch in zielführenden Gesprächen", verrät Knappmann. Mit Kaan Coskun (SV Sodingen) und Daniel Dudek (SG Wattenscheid 09) konnte Westfalia Herne schon zwei neue Spieler präsentieren.