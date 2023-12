3. Liga: Viktoria Köln ins Trainingslager - Mannschaft zahlt mit

Fußball-Drittligist wird sich in einem Winter-Trainingslager auf die Restserie der 3. Liga vorbereiten. Die Mannschaft beteiligt sich finanziell.

Nach einer schwachen Phase hat Viktoria Köln in der 3. Liga zuletzt die Kurve gekriegt. 1:1 gegen Jahn Regensburg, dann ein 2:0 gegen den SC Freiburg II. Am Mittwoch kann die Viktoria im schwierigen Auswärtsspiel beim SC Verl (19 Uhr, RS-Liveticker) für einen versöhnlichen Abschluss des Fußballjahres 2023 sorgen.

Weiter geht es rund einen Monat später mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken (20. Januar). Um optimal vorbereitet in die Drittliga-Restserie zu starten, werden die Kölner während der Winterpause ein Trainingslager beziehen.

Sie reisen Anfang Januar für eine Woche ins türkische Antalya (3. bis 10. Januar) und können sich auf milderes Wetter als in der heimischen Domstadt freuen. "Wir freuen uns schon sehr auf die Wintervorbereitung", erklärt der Sportliche Leiter Stephan Küsters. "Wir können uns unter besten Bedingungen trotz der kurzen Winterpause gut für die anstehende Rückrunde vorbereiten."

Das war offenbar auch der Mannschaft ein Anliegen - denn die Spieler helfen bei der Finanzierung des Trainingslagers, wie Küsters betont: "Ich mich ausdrücklich bei unseren Partnern für die Unterstützung sowie der Mannschaft, die sich finanziell ebenfalls am Trainingslager beteiligt, bedanken. So können wir uns auf sieben lehrreiche und intensive Tage freuen."

In welche Richtung es für die Viktoria nach dem Trainingslager gehen wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Der Durchhänger der vergangenen Wochen ließ das Team von Trainer Olaf Janßen auf den 14. Tabellenplatz abrutschen. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt acht Punkte, genauso weit ist der Aufstiegsrelegationsrang entfernt.

Ein großes Manko bislang: die Auswärtsbilanz. Nur eines von neun Spielen in der Fremde hat Köln gewonnen. Diese Statistik können sie am Mittwoch in Verl aufpolieren - bevor es nach der Weihnachtspause ins Trainingslager geht.