Am 23. Spieltag bejubelte Staffelsieger Borussia Dortmund seinen 21. Saisonsieg. Der FC Schalke 04 verlor überraschend und droht, die Endrunde aus den Augen zu verlieren.

Der westdeutsche Meister Borussia Dortmund feierte am 23. Spieltag der A-Junioren Bundesliga West einen 4:0-Erfolg gegen den MSV Duisburg und nahm damit Revanche für die bislang einzige Niederlage in dieser Saison, die der BVB im Hinspiel erlitt. Der FC Schalke 04 musste hingegen einen herben Rückschlag im Kampf um die Endrunde hinnehmen.

Die Dortmunder legten einen Blitzstart hin: Nach einem Fehlpass der Duisburger in der vierten Spielminute fand William Rashidi Cole Campbell im Strafraum, der den Ball annahm und aus gut sieben Metern im Tor unterbringen konnte. Der Torschütze scheiterte kurz darauf mit einem Abschluss an MSV-Keeper Fotios Adamidis (7.), der wenige Minuten später einen Steilpass noch rechtzeitig vor Paris Brunner abfangen konnte (11.).

Nach 20 Minuten wurden die Gäste in der Offensive erstmals auffällig. Kaan Inanoglu und Bismark Quayson brachten sich in Schussposition, doch die Abschlüsse der beiden Offensivleute wurden geblockt. Der BVB blieb spielbestimmend und ließ wenig zu. Kurz vor der Pause scheiterte Danylo Krevsun aus kurzer Distanz an Adamidis und es ging mit einer knappen, aber verdienten BVB-Führung in die Halbzeit.

Nach der Pause drehte der Staffelmeister auf und sorgte mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung: Erst war es Rashidi, der mit einem abgefälschten Schuss den Duisburger Schlussmann überwinden konnte (54.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später glänzte der Schwede dann als Vorbereiter. Er passte in den Rückraum zu Brunner, der den Ball in der linken unteren Ecke zum 3:0 versenkte. Cole Campbell markierte schließlich mit seinem zweiten Treffer den Endstand (84.).

Schalke öffnet Tür für Leverkusen

Der FC Schalke 04 durfte im Fernduell mit Bayer Leverkusen um den zweiten Platz vorlegen. Mit einem Sieg gegen Viktoria Köln wären die Schalker vorübergehend an der Werkself vorbeigezogen. Doch S04 erlebte eine erste Halbzeit zum Vergessen: 0:3 stand es nach 45 Minuten gegen den Tabellenzehnten. Von diesem Rückstand konnte sich das Team von Norbert Elgert in Halbzeit zwei nicht mehr erholen. Somit stand am Ende eine enttäuschende 0:3-Niederlage zu Buche und der S04 muss um die Endrunden-Teilnahme zittern.

Bayer Leverkusen kann mit einem Sieg am Sonntag gegen den Wuppertaler SV den Vorsprung auf die Schalker auf vier Punkte erhöhen und sich wenige Spieltage vor dem Saisonende eine exzellente Ausgangslage erspielen.

Fohlen fertigen Aachen ab

Im dritten Spiel des Vormittags feierte Borussia Mönchengladbach einen 6:0-Kantersieg gegen Alemannia Aachen. Talha Catkaya (13.) und Yannick Michaelis (44.) brachten die Fohlen schon im ersten Durchgang auf die Siegerstraße. Flavjo Hoxha (49.) sowie die Doppelpacker Michaelis (55.) und Joshua Uwakhonye (57., 80.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Im Abendspiel trifft der 1. FC Köln auf den SC Verl. Am Sonntag empfängt Arminia Bielefeld den SC Paderborn im Ostwestfalen-Derby, zudem komplettiert der VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf den Spieltag.