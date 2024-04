Nach den Samstagsspielen des 34. Spieltags in der 3. Liga ist es an der Tabellenspitze noch spannender geworden.

Wahnsinn! Dynamo Dresden ist völlig außer Form und unterlag auch gegen Viktoria Köln. Das 0:2 gegen den Gast aus Nordrhein-Westfalen vor über 30.000 Fans war bereits die 13. Saisonniederlage für die bis zur Winterpause noch so starken und souveränen Sachsen.

Die Dresdner konnte im Jahr 2024 in 13 Spielen gerade einmal zwölf Zähler holen. Das ist eher die Bilanz eines Abstiegs- statt Aufstiegskandidaten. Für SGD-Trainer Markus Anfang dürfte es vier Spieltage vor dem Saisonende richtig eng werden.

Eine viel bessere Statistik kann in 2024 der 1. FC Saarbrücken vorweisen. Die Saarländer sind aktuell top in Form und waren nach dem Führungstreffer von Kai Brünker (10.) und der Roten Karte für Leroy Kwadwo (40.) auf dem besten Weg auch beim TSV 1860 München zu gewinnen. Doch Tim Kloss (85.) machte der Mannschaft von Rüdiger Ziehl einen Strich durch die Rechnung. Trotzdem ist Saarbrücken voll drin im Aufstiegsrennen.

Plötzlich ist auch der FC Erzgebirge Aue wieder im Aufstiegskampf vertreten. Durch die Patzer der Konkurrenz, allen voran Dynamo Dresden, sind die Veilchen nach dem 2:1-Sieg über die Spielvereinigung Unterhaching zwar nur Tabellen-Siebter, haben aber gerade einmal einen Drei-Punkte-Rückstand auf Platz drei, den noch Dresden belegt. Jedoch spielt Verfolger Preußen Münster (gegen Freiburg II) noch am Sonntag und könnte mit einem Sieg auf 58 Zähler kommen und drei Punkte vor Dresden stehen.

Begradigt wird die Tabellenspitze erst nach dem Nachholspiel unter der Woche zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiss Essen.

Im Keller ist der VfB Lübeck nach einem 0:5-Debakel gegen Borussia Dortmund II so gut wie abgestiegen. Derweil darf der Hallesche FC weiter hoffen. Gegen den Sportclub Verl gewannen die Hallenser durch das Tor von Tunay Deniz (31.) mit 1:0. Ab 16.30 Uhr spielt am Samstag noch der FC Ingolstadt gegen den MSV Duisburg. Am Sonntag stehen dann die Partien zwischen Waldhof Mannheim und Rot-Weiss Essen, Preußen Münster gegen Freiburg II und das Gipfeltreffen SSV Ulm gegen Jahn Regensburg auf dem Programm.