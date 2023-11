SC Verl: Drittliga-Topscorer schon im Winter weg? Sportchef reagiert

Oliver Batista-Meier vom SC Verl spielt eine überragende Drittliga-Saison. Doch es gibt Gerüchte um ein vorzeitiges Ende seiner Leihe von Dynamo Dresden.

Der SC Verl ist das Team der Stunde in der 3. Liga. Schon seit acht Spielen sind die Ostwestfalen ungeschlagen, haben sich damit auf den Relegationsrang vorgearbeitet - obwohl sie vor der Saison wieder einmal als Abstiegskandidat galten.

Eng verknüpft mit dem Erfolgslauf des SCV ist das Formhoch von Oliver Batista-Meier. Der 22-Jährige präsentiert sich seit Wochen in überragender Verfassung. In den vergangenen acht Partien war er an 13 Treffern beteiligt, insgesamt steht der Offensivspieler bei neun Toren und zehn Vorlagen - damit führt er die Scorerliste der 3. Liga mit Abstand an. Vor allem seine Gala-Vorstellung beim 5:0 gegen Rot-Weiss Essen mit drei Toren und einer Vorlage blieb in Erinnerung.

Besonders im Fokus steht das ehemalige Talent des FC Bayern nächstmalig an diesem Sonntag. Dann gastiert Dynamo Dresden in Verl (13.30 Uhr, RS-Liveticker) - und damit der Verein, von dem Batista Meier bis zum Saisonende ausgeliehen ist.

Womöglich läuft Batista-Meier aber schon in der Rückrunde wieder für die SGD auf. Zumindest berichtet die Bild-Zeitung mit Berufung auf Beraterkreise, dass die Dresdener den Deutsch-Brasilianer bereits im Winter per Klausel zurückholen können.

Für die Verler Erfolgsmannschaft wäre das eine empfindliche Schwächung - doch Sportchef Sebastian Lange bleibt entspannt. "In erster Linie freue mich, dass Oli so gut drauf ist. Das gilt aber genauso für unsere gesamte Mannschaft. Ich hoffe, dass er auch am Sonntag gegen Dresden wieder abliefert", sagt der frühere Torhüter auf RS-Nachfrage. Zu Vertragsinhalten werde man sich nicht öffentlich äußern, so Lange weiter.

Und ebenso wenig möchte sich der 36-Jährige auf den starken Auftritten der letzten Wochen ausruhen. "Als Tabellendritter trennen uns nur sieben Punkte von Platz 15. Das zeigt, wie eng diese Liga ist. Die Dinge können sich sehr schnell wenden - in beide Richtungen."

Daher gelte es, stets den vollen Fokus auf den kommenden Spieltag zu legen - im aktuellen Fall auf den Tabellenzweiten Dynamo Dresden, an den die Verler mit einem Sieg bis auf vier Punkte heranrücken könnten.