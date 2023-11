SC Verl: Sportchef erklärt - warum der Trainerwechsel "nicht wirklich" weh tat

Der Sportclub Verl steht nach 16 Spieltagen auf Platz drei der 3. Liga. Wir haben mit dem Sportchef gesprochen.

Der Sportclub Verl galt auch vor dieser Saison als ein klarer Abstiegskandidat. Nach dem plötzlichen Weggang von Erfolgstrainer Michel Kniat in Richtung Arminia Bielefeld und dem Abgang von Leistungsträger Vinko Sapina zu Rot-Weiss Essen hatte kaum jemand mit den Ostwestfalen gerechnet.

Doch die Verler lassen ihre Kritiker auch im vierten Drittliga-Jahr verstummen und liefern einfach ab. RevierSport hat mit Sebastian Lange, Sportchef des SC Verl über das Erfolgsgeheimnis gesprochen.

Sebastian Lange über...

... den Erfolgslauf: "Ich habe das schon einige Male betont und tue es gerne wieder: Diese Liga ist brutal ausgeglichen und das wird Woche für Woche bestätigt. Wir müssen immer unsere Leistung abliefern, dann werden wir auch belohnt. Aktuell macht die Mannschaft das super."

... den Trainerwechsel von Michel Kniat zu Alexander Ende: "Grundsätzlich hatten wir mit Alexander Ende jemanden in der Hinterhand, der genau so Fußball spielen lässt, wie es sich der Sportclub Verl vorstellt. Wir wissen wie wir spielen wollen. Und Alexander bringt seine eigene Note hervorragend mit ein. Dem Wechsel von Mitch mussten wir zum Schluss auch schlicht zustimmen. Wir haben mit Alex einen idealen Nachfolger gefunden, der einfach zum Verein passt und sich mit dem Klub und unserer Spielweise vollständig identifiziert."

... einen möglichen Aufstieg in die 2. Bundesliga: "Damit beschäftigen wir uns überhaupt nicht. Wir wollen einfach von Spiel zu Spiel unsere Leistung bringen und uns stets weiterentwickeln. Ein Team entwickelt sich über Jahre und das tun wir aktuell. Ich hoffe, dass wir diesen Weg weitergehen können."

... seine persönliche Situation: "Ich bin hier glücklich. Eigentlich bin ich noch nie aus Ostwestfalen weggekommen. Erst war ich 14 Jahre in Paderborn, nun bin ich elf Jahre in Verl. Mal schauen, was die Zukunft bringt."

... die nächsten Spiele: "Wir wollen weiter erfolgreich sein. Ich halte aber nichts davon weit in die Zukunft zu blicken, sondern schaue nur auf das nächste Spiel und das ist am Sonntag gegen Dynamo Dresden. Darauf freuen wir uns."