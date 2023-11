MSV Duisburg: Schommers-Plan mit Sturm-Juwel geht nicht auf - die Nationalmannschaft ruft

Noch auf der PK am Donnerstag hatte Boris Schommers zu verstehen gegeben, dass er in wenigen Tagen eines der vielversprechendsten MSV-Talente unter die Lupe nehmen will.

Sechs Spiele und fünf Tore sowie eine Vorlage - und ein jüngst geschossener Dreierpack gegen Borussia Dortmund: Mit diesem Zahlenwerk hat sich Kaan Inanoglu beim MSV Duisburg ins Rampenlicht gespielt.

Zu Beginn dieser Woche (7. November 2023) titulierte RevierSport: "U19-Torjäger sorgt für Furore - Güvenisik-Neffe einer für die Profis?"

Nur drei Tage später gab MSV-Cheftrainer Boris Schommers, dessen Drittliga-Profis gerade einmal acht Saisontore verbuchten, die Antwort: "Unsere U19 hat gegen Borussia Dortmund einen sehr tollen Erfolg errungen. Da hat Kaan auch die Tore geschossen. Wir haben in der U19 einen Stürmer, der weiß, wo das Tor steht und das zuletzt auch im Top-Spiel unter Beweis gestellt hat. Ich bin persönlich mit Uwe Schubert und Engin Vural in einem engen Austausch. Wir wollen diesen Spieler fördern, wollen ihn uns im Profibereich anschauen und gegebenenfalls auch mal mit dazunehmen. Das werden wir intern noch absprechen. Wir werden uns da zu dritt überlegen, was am besten für den Jungen ist."

Der eigentlich Schommers-Plan mit Inanoglu war eigentlich, diesen in der kommenden Länderspiel-Pause nach dem nächsten Wochenende bei den Profis trainieren zu lassen. Doch daraus wird nichts.

Wie RevierSport erfuhr, flatterte am Donnerstag eine Einladung für Inanoglu zur U19-Nationalmannschaft der Türkei ins Haus. Heißt: Das 18-jährige Sturm-Juwel wird am Samstag (11. November, 11 Uhr) mit der U19 des MSV beim FC Viktoria Köln spielen und am Nachmittag von Düsseldorf nach Antalya reisen, um für die EM-Qualifikationsspiele gegen Litauen, Weißrussland und Griechenland bereit zu sein. Die Begegnungen werden vom 15. bis zum 21. November in Antalya ausgetragen

Inanoglu, der erst seit September in Duisburg ist, gegenüber RevierSport. "Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich dabei sein darf. Ich möchte mich bei der Gelegenheit bei unserem Trainerteam um Engin Vural, Nachwuchschef Uwe Schubert und auch bei meinen Mitspielern bedanken. Sie haben mich hier von Tag eins super aufgenommen und mir die Möglichkeit gegeben mein Bestes zu zeigen. Ich freue mich natürlich auch, dass ich jetzt dafür mit der Einladung zur Nationalmannschaft belohnt wurde."

Die Chance bei den Profis muss damit noch warten - denn zunächst einmal ruft die Nationalmannschaft.