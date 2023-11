MSV Duisburg: U19-Toräger sorgt für Furore - Güvenisik-Neffe einer für Profis?

Für die Profis des MSV Duisburg läuft es in dieser Saison richtig schlecht. Die Zebras schießen kaum Tore und sind Drittliga-Vorletzter. In der U19 spielt derweil ein echter Torjäger.

13 Spiele und nur acht Tore: Das ist die Bilanz des MSV Duisburg. In der 3. Liga ist nur Schlusslicht SC Freiburg II, das auch acht eigene Treffer schoss, genauso harmlos wie die Zebras. Sonst haben alle 18 Konkurrenten der Duisburger und Freiburger mindestens 15 Buden geschossen - heißt: sieben mehr als der der Vorletzte und Letzte der 3. Liga.

Bei solch einer Offensiv-Misere darf durchaus die Frage gestellt werden, warum wirft der MSV in Person von Boris Schommers nicht einfach ein Sturm-Juwel aus der U19 rein?

Denn mit Kaan Inanoglu spielt ein solches in der A-Jugend-Mannschaft, die von Engin Vural geführt wird. Der US-Amerikaner, dessen Eltern einst in die Vereinigten Staaten auswanderten, kam erst im September 2023 nach Duisburg. Seine Bilanz: Sechs Einsätze, fünf Tore, eine Vorlage! Am vergangenen Spieltag schoss der 1,87 Meter große Angreifer mit drei Treffern Borussia Dortmund im Alleingang ab.

Schlechter als Benjamin Girth und Co. würde Inanoglu aktuell in der 3. Liga mit Sicherheit auch nicht performen.

"Ich halten mich da komplett raus und freue mich einfach, dass Kaan in der U19 so gut spielt. Er hilft der Mannschaft und belohnt sich auch selbst für seinen läuferischen Aufwand", erklärt Sercan Güvenisik.

Ja, "Güve"! Denn Inanoglu ist der Neffe dessen ehemaligen MSV-Profi Güvenisik. Dieser stand von 1999 bis 2003 an der Westender Straße unter Vertrag und schoss in 87 Einsätzen 13 Tore für die Zebras. Und nun zieht sich mit Inanoglu ein weiterer Stürmer aus der Güvenisik-Familie das Trikot in Zebrastreifen an.

Nach Kaan Inanoglus Dreierpack am Wochenende gegen den BVB hat sich bei Sercan Güvenisik sofort der türkische U19-Nationaltrainer gemeldet. Güvenisik: "Wir befinden uns jetzt im Austausch. Der Verband hat Kaan auf der Liste."

Güvenisik erläutert gegenüber RevierSport wie es dazukam. "Kaan hat von Sommer 2022 bis 2023 ein Jahr im deutschen Fußballinternat in Bad Aibling verbracht. Er lernte binnen eines Jahres die deutsche Sprache. Als er 18 wurde, habe ich mich mit Uwe Schubert in Kontakt gesetzt. Der MSV-NLZ-Leiter und Engin Vural wollten sich den Jungen mal anschauen und waren sofort begeistert. Kaan konnte die MSV-Verantwortlichen überzeugen."

Zunächst einmal ist der US-Boy für ein Jahr in Duisburg. Was danach passiert, weiß noch niemand. Güvenisik, der als Inanoglus Mentor und Förderer gilt, sagt: "Er hat jetzt schon eine Zusage des Colleges Princeton, eine top Adresse. Denn Kaan will Psychologie oder Betriebswirtschaftslehre studieren. Aber vielleicht kann er sich auch fußballerisch noch hier in den Fokus spielen."

Wer weiß: Vielleicht wird der beidfüßige und torgefährliche Güvenisik-Neffe noch die MSV-Fans beglücken und sich mit weiteren Toren für einen Profivertrag in Duisburg empfehlen. Doch dafür benötigt er auch eine Chance von Proficoach Boris Schommers.