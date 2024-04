Am 31. Spieltag der Saison 2010/11 krönte sich der BVB mit einem 2:0 gegen Nürnberg zum Deutschen Meister. Nur ein Spieler der Startelf spielt noch heute für die Borussia.

Der 30.04.2011 markiert einen historischen Tag in der Geschichte des BVB. An jenem Samstag konnte sich die Borussia, durch einen 2:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg, zum siebten Mal in der Vereinsgeschichte zum Deutschen Meister krönen. Es war die erste Meisterschaft seit 2002.

Knapp 13 Jahre später läuft noch ein Spieler der damaligen Startelf regelmäßig für die Borussia auf. Zwei Akteure sind anderweitig beim BVB aktiv.

Torwart - Roman Weidenfeller: Der Weltmeister stand noch bis 2018 beim BVB unter Vertrag, bevor er seine Handschuhe an den Nagel hängte. Aktuell ist er bei der Borussia als Klubrepräsentant tätig.

Rechter Verteidiger - Lukasz Piszczek: 2021 beendete er nach seinem dritten DFB-Pokalsieg mit dem BVB seine Profikarriere und wechselte zu seinem Jugendverein LKS Goczalkowice-Zdroj in die dritte polnische Liga. Heute ist er dort als Trainer aktiv.

Innenverteidiger - Mats Hummels: Hummels spielt bekanntlich noch heute bei der Borussia. Der 35-Jährige ist weiterhin eine gestandene Kraft in der Dortmunder Hintermannschaft. Von 2016 bis 2019 spielte er zwischendurch zum FC Bayern München.

Innenverteidiger - Neven Subotić: Der Serbe verließ den BVB 2017 zunächst auf Leihbasis in Richtung des 1. FC Köln, bevor er 2018 nach Frankreich wechselte. Nach diversen Stationen beendete er 2021 seine Karriere. Heute setzt er sich mit seiner Neven-Subotić-Stiftung für das Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser und Sanitärversorgung in Ostafrika ein.

Linker Verteidiger - Marcel Schmelzer: Auch Schmelzer beendete seine Karriere beim BVB. Er stand noch bis 2022 bei der Borussia unter Vertrag. Im letzten Vertragsjahr absolvierte er seine Reha in Dortmund. Heute ist er Co-Trainer der U17 des BVB.

Defensives Mittelfeld - Sven Bender: Seit dem Ende seiner Leverkusener Zeit 2021 kickt er spaßeshalber beim TSV Brannenburg. Seit der letzten Winterpause ist er beim BVB als Co-Trainer tätig.

Zentrales Mittelfeld - Antonio da Silva: 2012 wechselte der Brasilianer zum MSV Duisburg, wo er nur ein Jahr später seine Karriere beendete.

Rechtes Mittelfeld - Mario Götze: Nach seinem Wechsel zum FC Bayern, dem WM-Siegtor und der späteren Rückkehr zum BVB, wechselte er 2022 von Eindhoven zu Eintracht Frankfurt. Dort spielt er bis heute.

Offensives Mittelfeld - Robert Lewandowski: Nach dem Brechen sämtlicher Bundesliga-Rekorde beim FC Bayern München, wechselte er 2022 zum FC Barcelona, wo er noch heute auf dem Rasen steht.

Linkes Mittelfeld - Kevin Großkreutz: Nach einem Abstecher im Ausland und zwischenzeitlicher Vereinssuche, spielt Großkreutz seit 2021 im deutschen Amateurbereich. Seit 2023 läuft er für den SV Wacker Castrop auf.

Sturm - Lucas Barrios: Nach seiner Zeit beim BVB spielte Barrios in vielen verschiedenen Ländern. Seit 2023 läuft er für Sportivo Luqueno in der ersten Liga Paraguays auf.

Trainer - Jürgen Klopp: Jürgen Klopp beendet im Sommer seine Zeit mit dem FC Liverpool. Mit dem LFC gewann der Trainer ein Mal die Champions League und ein Mal die englische Meisterschaft.