Drittligist MSV Duisburg stellt mit dem SC Freiburg II die schwächste Offensive der Liga. Kann ein U19-Stürmer diese Misere beenden?

Anfang der Woche berichtete RevierSport über die aktuelle Form von Kaan Inanoglu: Der erst 18-Jährige spielt für die U19 des MSV Duisburg und ist mit fünf Treffern in sechs A-Junioren-Bundesligapartien der Top-Torjäger der jungen Zebras.

Am vergangenen Wochenende schoss Inanoglu den Tabellenführer Borussia Dortmund beim 3:1-Sieg mit einem Dreierpack fast im Alleingang ab. Während der beidfüßige Mittelstürmer, der zu Beginn der Saison von Boston Bolts aus den Vereinigten Staaten nach Duisburg wechselte, in einer hervorragenden Verfassung ist, hapert es bei den Profis mit dem Toreschießen.

Der MSV erzielte in 13 Drittliga-Partien nur acht Treffer, jeweils durch Defensivspieler (und ein Eigentor). Egal, ob Thomas Pledl, Alexander Esswein, Tim Köther, Chinedu Ekene, Robin Müller, Benjamin Girth, Pascal Köpke oder Phillip König - sie alle warten noch auf das erste Erfolgserlebnis in dieser Saison.

"Wir haben noch nicht die Stammformation in der Offensive gefunden. Es gibt zwar Spieler, die sich im Training aufdrängen, aber der Ertrag stimmt am Wochenende nicht", zeigt sich Duisburgs Trainer Boris Schommers durchaus kritisch.

In einer RS-Umfrage – mit mehr als 1500 Teilnehmern – haben sich über 95 Prozent der Befragten für eine Inanoglu-Chance bei den Profis ausgesprochen. Auch Schommers wurde vor dem wichtigen Heimspiel gegen den FC Ingolstadt (11. November, 14 Uhr) mit der Frage konfrontiert, ob der Nachwuchsstürmer zeitnah eine Chance bekommen könnte.

Die Antwort des 44-Jährigen: "Unsere U19 hat gegen Borussia Dortmund einen sehr tollen Erfolg errungen. Da hat Kaan auch die Tore geschossen. Wir haben in der U19 einen Stürmer, der weiß, wo das Tor steht und das zuletzt auch im Top-Spiel unter Beweis gestellt hat. Ich bin persönlich mit Uwe Schubert und Engin Vural in einem engen Austausch. Wir wollen diesen Spieler fördern, wollen uns ihn im Profibereich anschauen und gegebenenfalls auch mal mit dazunehmen. Das werden wir intern noch absprechen. Wir werden uns da zu dritt überlegen, was am besten für den Jungen ist."