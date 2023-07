Drittligist Rot-Weiss Essen bereitet sich im Trainingslager in Wesendorf auf die kommende Saison vor. Mit dabei: Marvin Obuz.

Seit dem 7. Juli 2023 gehört Marvin Obuz offiziell zum Drittliga-Kader von Rot-Weiss Essen.

Der Offensivspieler wurde für die kommende Saison vom Bundesligisten 1. FC Köln an RWE ausgeliehen. Gegen die unterklassigen Teams ETB Schwarz-Weiß Essen (5:2) und FC Gütersloh (3:1) durfte er bereits jeweils eine Halbzeit spielen und seit Montag befindet sich Obuz mit den Rot-Weissen im Trainingslager in Wesendorf.

"Ich wurde super aufgenommen und fühle mich in der Mannschaft total wohl. Von mir würde ich sagen, dass ich ein sehr positiver und offener Mensch bin. Ich gehe nie auf Sachen ein, die negativ sind und versuche immer, aus jeder Situation das Bestmögliche rauszuholen. Jetzt möchte ich im Trainingslager weiterhin Gas geben. Persönlich freue ich mich, dass wir noch zwei Testspiele (Mittwoch gegen Ottensen und Samstag gegen Braunschweig, Anm. d. Red.) haben. Das macht natürlich immer am meisten Bock", erklärte der gebürtige Kölner im Gespräch mit RevierSport.

Apropos Köln: Obuz wurde seit der U8 beim 1. FC Köln ausgebildet und feierte in der Jugend große Erfolge. Mit der U17 wurde er Deutscher Meister und mit der U19 Westdeutscher Meister. Während der U17-Zeit spielte der 21-Jährige auch mit dem besten Mitspieler seiner bisherigen Karriere zusammen. "Das kann man ganz einfach sagen: Florian Wirtz", betonte Obuz.

Nach der erfolgreichen Jugend-Zeit sammelte Obuz seine ersten Erfahrungen im Seniorenfußball in der Regionalliga West beim Reserve-Team des 1. FC Köln. Dort erzielte der Außenstürmer 16 Treffer in 48 Partien. Im April 2021 unterschrieb er dann als 19-Jähriger seinen ersten Profivertrag beim Bundesligisten. Zu Beginn der Saison 2022/23 wurde Obuz dann an den Zweitligisten Holstein Kiel verliehen.

Dort kam der gebürtige Kölner zwar "nur" auf zehn Liga-Einsätze, aber nichtsdestotrotz hat ihn dieses Jahr nach eigenen Aussagen gutgetan: "Mich hat das Jahr auf jeden Fall weitergebracht. Ich habe nicht die Einsätze in Kiel bekommen, die ich mir erhofft hatte, aber trotzdem bin ich deutlich reifer geworden und habe einen viel klareren Kopf bekommen. Ich bin davon überzeugt, dass man das auch auf dem Platz sehen wird. Sowohl die Verantwortlichen des 1. FC Köln als auch ich persönlich waren der Meinung, dass ein weiteres Leihgeschäft am sinnvollsten ist. Ich bin von dem Schritt nach Essen total überzeugt."

Das Jahr in Kiel ist vorbei, nun ist der komplette Fokus von Obuz auf die Saison mit Rot-Weiss Essen gerichtet. Der 1,82-Meter-Mann freut sich auf die Herausforderung und möchte seine individuellen Stärken in die Mannschaft einbringen: "Ich denke, dass ich dem Team mit meinem Tempodribbling, Umschaltspiel und Willen helfen kann. Jeder Spieler hat seine eigenen Ziele, aber an erster Stelle steht immer die Mannschaft. Klar, möchte ich als Offensivspieler viele Scorerpunkte sammeln, aber wenn wir als Mannschaft erfolgreich sind, dann hat auch jeder Einzelne Erfolg. Jetzt will ich einfach alles raushauen. Ich habe richtig Bock auf die kommende Saison."

Richtig Bock hat Obuz auch auf die Heimspiele. Bislang war der Linksaußen nur einmal zu Gast im RWE-Stadion. Im Dezember 2020 kassierte er mit der U21 des 1. FC Köln eine 1:3-Niederlage in Essen – damals allerdings vor leeren Rängen. Umso mehr freut sich der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler auf die Partien an einer vollen Hafenstraße: "Die Vorfreude ist riesig. Auf den Moment warte ich natürlich. Dafür spielt man Fußball."