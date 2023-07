Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen hat sich im Offensivbereich verstärkt. Marvin Obuz kommt leihweise vom 1. FC Köln.

Marvin Obuz wird in der Saison 2023/2024 für Rot-Weiss Essen auflaufen. Wie der Drittligist am Freitag bekannt gab, wurde der 21-jährige Offensivspieler für eine Spielzeit vom 1. FC Köln ausgeliehen (RS berichtete).

„Ich verfolge Marvin Obuz schon sehr lange und habe einige seiner Spiele für die Kölner U19 und U21 gesehen. Er ist technisch sehr gut ausgebildet und hat einen starken Abschluss, weshalb er in der Offensive sehr flexibel einsetzbar ist und auf beiden Flügeln spielen kann. Er bringt Erfahrung aus einigen Einsätzen für die deutschen U-Nationalmannschaften mit und hat in der vergangenen Saison seine ersten Einsätze in der 2. Bundesliga verbucht. Wir freuen uns, dass Marvin nun bei uns die nächsten Schritte im Profifußball gehen wird“, sagt Marcus Steegmann, Direktor Profifußball, über den Neuzugang, der vor allem auf dem linken Flügel zu Hause ist.

Der gebürtige Kölner, der im Zuge dieser Leihe seinen Vertrag bis 2025 verlängerte, spielt seit seinem achten Lebensjahr bei den Domstädtern und stand bereits im Bundesliga-Kader (kein Einsatz). Vergangene Saison wurde er erstmals ausgeliehen, kam bei Zweitligist Holstein Kiel allerdings nur auf 143 Einsatzminuten. Nun der nächste Versuch, bei den Profis Fuß zu fassen.

„Marvin ist ein sehr spannender Spieler mit tollen Fähigkeiten. Er bringt ein Gutes Eins-gegen-Eins und einen starken Abschluss mit, ist sehr trickreich und hat Zug zum Tor. Damit vereint er vieles, was einen starken Offensivspieler ausmacht. Wir werden gemeinsam daran arbeiten, dass er sein unbestritten großes Potential bei uns abrufen kann. Wenn uns das gelingt, wird Marvin eine enorme Verstärkung für unsere Mannschaft sein“, betont RWE-Cheftrainer Christoph Dabrowski.

Obuz, der neunmal für die deutsche U20-Nationalmannschaft auflief, freut sich auf die neue, temporäre Heimat: „Ich habe mit dem FC einmal an der Hafenstraße gespielt, wegen der Pandemie musste das Spiel damals leider ohne Zuschauer stattfinden. Umso mehr freue ich mich jetzt darauf, vor den vielen RWE-Fans aufzulaufen und ich werde alles geben, um der Mannschaft weiterzuhelfen.“

Die Kaderübersicht von Rot-Weiss Essen

Verträge bis 2024: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Björn Rother, Thomas Eisfeld, Torben Müsel, Isaiah Young, Cedric Harenbrock, Ron Berlinski, Felix Götze, Sascha Voelcke, Fabian Rüth, Nils Kaiser, Erolind Krasniqi, Clemens Fandrich, Marvin Obuz (Leihe)

bis 2025: Mustafa Kourouma, Andreas Wiegel, Jakob Golz, Eric Voufack, Ben Heuser, Ole Springer, Ekin Celebi

Zugänge: Vinko Sapina (SC Verl), Aaron Manu (Rot-Weiß Erfurt), Moussa Doumbouya (FC Ingolstadt), Eric Voufack (1. FC Lokomotive Leipzig), Ekin Celebi (Hannover 96), Ole Springer (Werder Bremen II), Marvin Obuz (1. FC Köln, Leihe)

Abgänge: Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Moritz Römling (VfL Bochum, war ausgeliehen), Meiko Sponsel (1. FC Köln, war ausgeliehen), Luca Wollschläger (Hertha BSC, war ausgeliehen), Lawrence Ennali (Hannover 96, war ausgeliehen), Raphael Koczor (FC Kray), Oguzhan Kefkir (RW Oberhausen), Niklas Tarnat, Felix Herzenbruch, Kevin Holzweiler, Michel Niemeyer, Nico Haiduk (alle Ziel unbekannt), Timur Kesim (ETB SW Essen), Aurel Loubongo (VfB Oldenburg)