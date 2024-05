Vertragsverlängerung beim Wuppertaler SV: Ein Spieler, der im Winter zum WSV wechselte, bleibt über den Sommer hinaus und erhält viel Lob.

Im Winter musste sich Krystian Wozniak noch im Probetraining beim Wuppertaler SV empfehlen. Doch es dauerte nicht lange, bis der Torhüter erst einen Vertrag erhielt und dann den Stammplatz zwischen den Pfosten des West-Regionalligisten eroberte.

Nun folgt der Lohn dafür: Wozniak hat sein Arbeitspapier am Zoo verlängert und wird auch in der kommenden Saison für den WSV auflaufen. Das verkündete sein Verein am Sonntagmorgen.

"Nach der Winterpause hat Krystian seine Aufgabe toll angenommen und sich hervorragend in das Team eingefügt. Er ist nicht nur ein herausragender Torwart, sondern auch eine große Persönlichkeit und zählt zu unseren Führungsspielern", lobt Sportchef Gaetano Manno den 26 Jahre alten Polen.

Weiter: "Spieler wie Krystian sind essenziell für unsere Mannschaft und ich bin äußerst zufrieden, dass er sich entschieden hat, bei uns zu bleiben. Sein Engagement und seine Professionalität sind ein wichtiger Bestandteil unserer zukünftigen Erfolge."

In den ersten Wochen in Wuppertal musste Wozniak noch auf der Bank Platz nehmen. Doch im März verdrängte er Paul Grave, immerhin Leihgabe von Bundesligist VfL Bochum - und gab den Platz im Tor seitdem nicht mehr her. Acht Partien bestritt Wozniak für den WSV, viermal blieb er ohne Gegentor und nur zwei Niederlagen kassierte sein Team in dieser Zeit.

Der Keeper, der auch schon beim FC Homburg, BVB II, Schalke II oder bei Rot-Weiß Oberhausen unter Vertrag stand, betont: "Ich freue mich sehr, dass ich meinen Vertrag verlängert habe. Gleichzeitig bin ich sehr dankbar für das Vertrauen von Gaetano Manno und unseren Fans. In der kommenden Saison möchte ich das Vertrauen mit guten Leistungen zurückzahlen."

Mit Wozniaks Verlängerung steht eine weitere Personalentscheidung in Wuppertal, nachdem bislang vor allem Abgänge vermeldet wurden. So werden Charlis Benschop (Alemannia Aachen), Kevin Pytlik (Viktoria Köln), Lukas Demming (SC Verl), Phil Beckhoff (FC Gütersloh), Mert Göckan und Aday Ercan (beide Ziel unbekannt) den Verein verlassen.