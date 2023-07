3. Liga: Ansetzungen - RWE eröffnet die Saison in Halle

Der erste Spieltag der 3. Liga wurde zeitgenau angesetzt. So ändern sich die Anstoßzeiten.

Der DFB hat den ersten Spieltag der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Und Rot-Weiss Essen wird die Spielzeit am 4. August (19 Uhr) eröffnen mit dem Gastspiel beim Halleschen FC.

Auffällig: In der 3. Liga gibt es ab sofort viele verschiedene Anstoßzeiten. Ein Neuerung der kommenden Spielzeit.

Am Sonntag (6. August), wenn der MSV Duisburg beim SC Freiburg II in die Saison startet, werden die Partien zu jeweils unterschiedlichen Zeiten angepfiffen.

Diese Partien werden am ersten Spieltag im Free-TV übertragen:

Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld (ARD)

TSV 1860 München gegen SV Waldhof Mannheim (BR / SWR)

Zum Regel-Spieltag: Es gibt ab sofort keine Montagsspiele mehr in der 3. Liga. Eine Partie wird am Freitag (19 Uhr) ausgetragen. Fünf Begegnungen am Samstag (14 Uhr), ein Spiel am Samstag (16:30 Uhr), zudem drei Spiele am Sonntag (13:30 Uhr, 16:30 Uhr, 19:30 Uhr).

Ausnahmen: Spieltage unter der Woche, hier finden fünf Partien am Dienstag und fünf am Mittwoch statt (immer 19 Uhr). Der letzte Spieltag der Saison wird überall zeitgleich am Samstag angepfiffen.

Live im TV: MagentaSport überträgt weiterhin alle 380 Spiele pro Saison. 68 Spiele sind zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD und ihren Dritten Programmen zu sehen.

Der erste Spieltag in der Übersicht

Freitag, 4. August, 19 Uhr

Hallescher FC – Rot-Weiss Essen

Samstag, 5. August, 14 Uhr

FC Viktoria Köln – SC Verl

VfB Lübeck – SV Sandhausen

TSV 1860 München – SV Waldhof Mannheim

SC Preußen Münster – Borussia Dortmund II

SSV Jahn Regensburg – SpVgg Unterhaching

Samstag, 5. August, 16:15 Uhr

Dynamo Dresden – DSC Arminia Bielefeld

Sonntag, 6. August, 13:30 Uhr

SSV Ulm - 1 FC Saarbrücken

Sonntag, 6. August, 16:30 Uhr

SC Freiburg II – MSV Duisburg

FC Erzgebirge Aue – FC Ingolstadt 04