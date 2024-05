Der TSV 1860 München feierte durch den Sieg in Essen (1:0) den Klassenerhalt. Fynn Lakenmacher erzielte den entscheidenden und einzigen Treffer.

An seinem 24. Geburtstag avancierte Fynn Lakenmacher zum Matchwinner. Der bullige Mittelstürmer erzielte beim 1:0-Erfolg des TSV 1860 München bei Rot-Weiss Essen das goldene Tor des Abends – ausgerechnet in der 24. Minute.

Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Nach einer Vorlage von Morris Schröter schlenzte Lakenmacher den Ball am Sechzehnereck sehenswert zur "Löwen"-Führung ins Essener Gehäuse und ließ RWE-Keeper Jakob Golz nicht den Hauch einer Chance.

Mit einer konzentrierten Defensivleistung, viel Leidenschaft und dem nötigen Quäntchen Glück brachten die Gäste die Führung nach Hause und feierten den Klassenerhalt. Nicht nur aufgrund seines Treffers, war der 24-Jährige aber am Freitagabend der beste Spieler auf dem Platz.

Fast alle Offensivaktionen liefen über die 92-Kilogramm-Kante. Dank seiner Robustheit, gepaart mit einer guten Geschwindigkeit, bereitete Lakenmacher der RWE-Defensive große Probleme. Selbst Abwehrchef Felix Götze hatte in mehreren direkten Duellen das Nachsehen.

Lakenmacher hat uns riesige Probleme bereitet. Das muss man auch so sagen. Der Junge hat es richtig gut gemacht. Er hat die Bälle vorne sehr gut abgelegt und hatte einen guten Tiefgang. Thomas Eisfeld.

Diese starke Leistung hinterließ auch bei den Hausherren Eindruck. So fand Essens Mittelfeldspieler Thomas Eisfeld nach dem Abpfiff lobende Worte für den Stürmer: "Lakenmacher hat uns riesige Probleme bereitet. Das muss man auch so sagen. Der Junge hat es richtig gut gemacht. Er hat die Bälle vorne sehr gut abgelegt und hatte einen guten Tiefgang."

Auch Vinko Sapina sah es ähnlich. Auf die Frage, ob er sich für RWE einen Stürmer wie Lakenmacher wünschen würde, antwortete der Kapitän: "Zu 100 Prozent. Das ist direkt meine Antwort. Glückwunsch an Darmstadt, dass sie ihn geholt haben."

Stichwort SV Darmstadt: Vor rund drei Wochen wurde der Mittelstürmer offiziell beim Bundesliga-Absteiger als Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. In Darmstadt erhält der Noch-Löwe einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Bislang war Lakenmacher in 105 Drittliga-Spielen an 25 Treffern (18 Tore, 7 Vorlagen) direkt beteiligt. Ab dem Sommer geht er dann in der 2. Liga auf Torejagd.