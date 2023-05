MSV Duisburg: Neun Ausfälle beim Saisonabschluss - erster Einsatz für einen Reservisten?

Der MSV Duisburg beendet die Drittliga-Saison mit einem Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim. Neun Spieler fehlen Trainer Torsten Ziegner.

Es war eine lange Saison für den MSV Duisburg, am Samstag (13.30 Uhr, RS-Liveticker) geht sie mit dem Gastspiel bei Waldhof Mannheim zu Ende. 1300 Fans begleiten eine arg dezimierte Duisburger Mannschaft in die Kurpfalz. Trainer Torsten Ziegner hat insgesamt neun Ausfälle zu beklagen.

Wie schon in der Vorwoche fallen Vincent Müller (Patellasehnenreizung), Niklas Kölle (muskuläre Probleme), Marvin Bakalorz (krank) und Sebastian Mai (Oberschenkelprobleme) aus, während Stürmer Julian Hettwer ins Aufgebot zurückkehrt.

Zudem stehen Marlon Frey und Tobias Fleckstein aufgrund ihrer Rotsperren nicht zur Verfügung. Dazu kommen die schon länger verletzten Hamza Anhari (Bänderdehnung), Marvin Senger (Muskelfaserriss) und der scheidende Kapitän Moritz Stoppelkamp (Adduktorenverletzung).

Trotz der Personalnot betont Ziegner: "Das heißt nicht, dass wir nicht spielfähig sind. Wir haben trotzdem eine schlagkräftige Mannschaft, die in der Lage sein wird, in Mannheim zu gewinnen."

Und womöglich gehört Vincent Gembalies dieser Mannschaft an. Das Eigengewächs war in dieser Saison völlig außen vor, spielte noch keine einzige Minute, nachdem er sich trotz mangelnder Perspektive für einen Verbleib in Duisburg entschieden hatte.

Nun läuft der Vertrag des 23-Jährigen aus. Gibt es zum Abschied einen Einsatz aufgrund des Engpasses in der Innenverteidigung? Das wollte Ziegner weder bestätigen noch ausschließen. "Grundsätzlich ist alles möglich mit den Spielern in unserem Kader."

Während andere Klubs im Saisonfinale noch um den Aufstieg kämpfen, geht es in Mannheim für beide Vereine nicht mehr um viel. Mannheim könnte den siebten Tabellenrang noch verlieren, der aktuell zwölftplatzierte MSV könnte noch einen Platz nach unten abrutschen oder mit einem Sieg und passenden Ergebnissen der Konkurrenz bis auf den zehnten Rang klettern.

"Das wäre schon cool, noch in die obere Tabellenhälfte zu kommen", meint Ziegner. Man wolle sich "sehr gut" aus der Saison verabschieden, das hätten auch die mitreisenden Fans verdient, betont der 45-Jährige weiter.

Nach dem Spiel verabschieden sich die Zebras bis zum Vorbereitungsstart am 26. Juni in den Urlaub. Ziegner: "Die Saison war lang und hat gezerrt."