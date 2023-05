MSV Duisburg: Erste Termine stehen fest - so sieht der Sommerfahrplan aus

Der MSV Duisburg steht in der 3. Liga vor dem Ende der Saison. So geht es bei den Zebras nach der Sommerpause weiter.

Mit dem Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim endet am Samstag die Drittliga-Saison für den MSV Duisburg. Die Zebras stehen aktuell auf dem zwölften Tabellenplatz und könnten in der Abschlusstabelle zwischen Rang zehn und 13 landen - das ist abhängig vom Ausgang des eigenen Spiels und den Ergebnissen der Konkurrenz.

Klar ist: Wenn es nach der Sommerpause wieder losgeht, wollen die Duisburger eine bessere Runde spielen. Der Grundstein dafür sollen während der Vorbereitung gelegt werden. Erste Termine für diese Phase hat der MSV nun verkündet.

Zunächst verabschieden sich die Meidericher am Tag nach Rückkehr vom Mannheim-Spiel für einen Monat in den Urlaub. Am Montag, 26. Juni, bittet Coach Torsten Ziegner zum Vorbereitungsauftakt mit Testungen und den ersten Einheiten.

Für die folgende Zeit stehen bisher drei Testspiel-Gegner fest. Neben den Duellen bei den A-Kreisligisten SV Duissern (Freitag, 30. Juni) und DJK Lösort Meiderich (Sonntag, 2. Juli) kurz nach dem Vorbereitungsstart gastiert das Ziegner-Team bei Fortuna Köln aus der Regionalliga West (Freitag, 14. Juli). Drei bis vier weitere Testspiele sollen noch vereinbart werden.

Am 1. Juli steht zudem der Schauinslandreisen-Familientag auf dem Trainingsgelände an der Westender Straße an. Noch nicht dingfest, aber geplant ist zudem ein Trainingslager - darauf hatte der MSV zuletzt verzichtet. Die Reise soll in der zweiten Juli-Hälfte stattfinden. "Wie immer halten wir euch auf dem Laufenden, wenn wir neue Termine oder fixe Anstoßzeiten haben", teilt der Verein mit.

Am ersten Augustwochenende (4. bis 6.) startet Duisburg dann in die Drittliga-Saison 2023/24.

MSV Duisburg: Vorbereitungsplan im Überblick

28.05. bis 25.06.23 - Sommerpause

26.06.23 - Trainingsbeginn mit Testungen

30.06.23 - SV Duissern - MSV

01.07.23 - schauinsland-reisen-Familientag in Meiderich

02.07.23 - MSV - DJK Lösort Meiderich

14.07.23 - Fortuna Köln - MSV

04.08. bis 06.08.23 - 1. Spieltag, 3. Liga