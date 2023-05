Drittligist Rot-Weiss Essen will am Samstag beim Halleschen FC den Klassenerhalt fix machen. 1000 Gäste-Fans haben sich bereits ein Ticket gesichert.

Rot-Weiss Essen steht vor einem weiteren Matchball für den Klassenerhalt in der 3. Liga. Nach dem Last-Minute-Remis (2:2) gegen den TSV 1860 München reicht den Essenern am kommenden Spieltag (20. Mai, 14 Uhr) beim Tabellennachbarn Hallescher FC ein Unentschieden, um den Liga-Verbleib endgültig perfekt zu machen.

Unabhängig von dem eigenen Ergebnis bleibt RWE aber definitiv drin, wenn der VfB Oldenburg seine letzten beiden Spiele nicht gewinnt - gegen Zwickau (21. Mai, 13 Uhr) und in Dresden (27. Mai, 13.30 Uhr). Sechs Punkte und +9 Tore sind ein gutes Polster. Trotzdem: Ein Endspiel am letzten Spieltag zuhause gegen den SC Verl soll unbedingt vermieden werden.

Den letzten sportlichen Drittliga-Auswärtssieg (2:0-Erfolg in Zwickau nach Abbruch außer Wertung) gab es am 06. November 2022 beim 5:3 in Oldenburg. Ein Sieg wäre am Samstag gar nicht notwendig, aber trotzdem hilfreich, um auch im Umfeld für bessere Stimmung zu sorgen.

1000 Gäste-Fans haben sich bereits ein Ticket für die Partie in Halle gesichert. RWE kann sich also mal wieder auf die zahlreiche Unterstützung der Zuschauer verlassen. Wie RevierSport erfuhr, hat der Hallesche FC den Rot-Weissen insgesamt 1400 Karten für diese Partie zur Verfügung gestellt. Es gibt also noch insgesamt 400 Tickets, die RWE-Fans erwerben können.

Tageskassen öffnen um 12 Uhr

Auch Kurzentschlossene könnten Glück haben, denn die Tageskassen öffnen am Samstag in Halle um 12 Uhr. Erhältlich sind hier Eintrittskarten im Stehplatz- (12 Euro Euro zzgl. 2 Euro Tageskassen-Gebühr [ermäßigt: 10 Euro zzgl. 2 Euro Tageskassen-Gebühr]) sowie Sitzplatz-Bereich (18 Euro zzgl. 2 Euro Tageskassen-Gebühr).

Der Gästebereich befindet sich in den Blöcken 10 (Sitzplatz) und 11 (Stehplatz). Gästefans, die als solche erkenntlich sind, wird der Eintritt in andere Stadionbereiche unabhängig einer gültigen Eintrittskarte verwehrt.