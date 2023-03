MSV Duisburg: Zwei Ausfälle im Training

Der MSV Duisburg bereitet sich auf das Gastspiel beim VfB Oldenburg vor. Am Dienstagvormittag fehlte ein Duo im Training.

Der MSV Duisburg spielt bislang eine Saison wie eine Achterbahnfahrt. Das Gute daran: Nach Negativerlebnissen dauerte es nie lange, ehe die Zebras zum Erfolg zurückfanden. Und genau das ist der Plan fürs kommende Wochenende. Im Gastspiel beim VfB Oldenburg am Sonntag (14 Uhr) will das Team von Torsten Ziegner wieder drei Punkte holen, was gegen Freiburg II (0:2) und den SV Meppen (0:0) zuletzt nicht gelang.

Die Vorbereitung auf die Partie läuft, am Dienstag musste Ziegner allerdings auf ein Duo verzichten. Leroy Kwadwo und Kolja Pusch verpassten die ersten von zwei Einheiten.

Abwehrmann Kwadwo wird von muskulären Problemen geplagt. Bei der Nullnummer gegen Meppen hatte er noch 90 Minuten verteidigt. Pusch hatte sich in der Partie eine Kopfverletzung zugezogen und musste kurz vor Schluss ausgewechselt werden. Inwiefern Einsätze der beiden MSV-Profis am Sonntag in Oldenburg gefährdet sind, ist offen.

Auf zwei weitere Spieler müssen die Duisburger derzeit ohnehin verzichten. Ein schwerwiegender Ausfall ist der von Sebastian Mai. Der Abwehrchef laboriert an einer Wadenverletzung, muss "bis auf Weiteres" passen. Zudem ist Defensivspezialist Marvin Knoll aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht spielfähig.