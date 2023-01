3. Liga: Osnabrück verleiht Spieler in die Regionalliga, Viktoria-Transfer platzt

Wenige Tage vor dem Rückrundenauftakt in der 3. Liga gibt es noch einige personelle Wechsel bei den Mannschaften. So auch beim VfL Osnabrück.

Der VfL Osnabrück hat Jannik Zahmel bis zum Sommer 2023 in die Regionalliga Nord zum TuS Blau-Weiss Lohne verliehen. Das VfL-Eigengewächs soll in Lohne Spielpraxis sammeln.

Zahmel wechselte 2017 von Borussia Dortmund in den VfL-Nachwuchs und durchlief seitdem alle Jugendmannschaften der Lila-Weißen. Im vergangenen Sommer unterschrieb der pfeilschnelle Außenspieler einen Profivertrag beim VfL. In der Hinserie durfte Zahmel sein Profidebüt beim Auswärtsspiel in Dresden feiern. Dabei blieb es dann auch.

VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh zum Wechsel des 19-Jährigen:"Wir sind mit Janniks Entwicklung durchaus zufrieden, halten es aber jetzt für wichtig, dass er möglichst viele Spielminuten im Herrenfußball sammelt. Wir werden seine Entwicklung genau im Auge behalten."

In Lohne trifft Zahmel auf Neu-Cheftrainer Uwe Möhrle, der erst vor kurzer Zeit als ehemaliger U17-Trainer im Nachwuchsleistungszentrum des VfL zu den Blau-Weißen wechselte.

Viktoria Köln: Zweitliga-Verteidiger kommt nicht

Der VfL Osnabrück startet am Samstag (14. Januar, 14 Uhr) mit einem Heimspiel in das Pflichtspieljahr 2023. Gegner ist dann der FC Viktoria Köln.

Die Kölner wollten sich vor dem Auftritt an der Bremer Brücke eigentlich noch mit einem Innenverteidiger verstärken. Michael Schultz von Eintracht Braunschweig war auch schon sehr weit in den Verhandlungen mit der Viktoria. Wie der "Kicker" berichtet sollte der 14-malige Zweitligaprofi einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 in Köln-Höhenberg unterschreiben. Am Ende soll der Deal dann doch aufgrund von unterschiedlichen finanziellen Vorstellungen noch geplatzt sein.