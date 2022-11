3. Liga: Schon wieder! RWE wegen Fan-Pyros zu Geldstrafe verurteilt

Rot-Weiss Essen ist vom Deutschen Fußballbund erneut zu einer Geldstrafe wegen Einsatzes von Pyrotechnik verurteilt worden. Es ist die dritte der laufenden Saison.

Rot-Weiss Essen ist erneut vom Deutschen Fußballbund mit einer Geldstrafe belegt worden. RWE muss 3.850 Euro Strafe zahlen.

Grund ist das Verhalten der Fans während des Auswärtsspiels beim VfL Osnabrück. Dort hatten die Fans Pyrotechnik gezündet. Da Rot-Weiss Essen dem Urteil bereits zugestimmt hat, ist es rechtskräftig.

Es ist bereits das dritte Mal, dass die Essener aufgrund des Einsatzes von Pyrotechnik vom DFB bestraft wurden. Schon nach dem Drittliga-Auftakt gegen die SV Elversberg, den die Essener mit 1:5 in den Sand gesetzt hatten, wurden die Bergeborbecker zu 2.800 Euro verurteilt. Wegen massiven Gebrauchs von Pyrotechnik während des Auswärtsspiels in Duisburg am zweiten Spieltag muss RWE eine Strafe in Höhe von 9.450 Euro zahlen.

Insgesamt mussten die Essener bisher 16.100 Euro an Geldstrafen für das Fehlverhalten von Anhängern rund um RWE-Spiele bezahlen. Bei diesem Betrag wird es voraussichtlich aber nicht bleiben: Darüber hinaus läuft nämlich zudem bereits ein Verfahren aufgrund des Einsatzes von Pyrotechnik während des Spiels beim TSV 1860 München.

Die Verantwortlichen dürften hoffen, dass es ab dem Wiederbeginn der Saison am 14. Januar gegen den Halleschen FC nicht noch mehr Geldstrafen gegen den Klub geben wird.

Die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski befindet sich aktuell im Winterurlaub. für Donnerstag, den 8. Dezember ist der Trainingsauftakt geplant. Im Laufe der Vorbereitung gibt es am 17. Dezember (13 Uhr) ein Testspiel an der Hafenstraße gegen den SC Paderborn. Am 8. Januar nehmen die Essener am Schauinsland-Reisen-Cup in Gummersbach, einem Hallenturnier, teil.

Die Wintervorbereitung in der Übersicht:

Fr., 19. November – Mi., 07. Dezember: Trainingsfrei

Do., 08. Dezember: Trainingsauftakt

Sa., 17. Dezember, 13.00 Uhr: RWE – SC Paderborn (Testspiel, Stadion an der Hafenstraße)

So., 08. Januar 2023, ab 12.30 Uhr: Schauinsland-Reisen-Cup Gummersbach (Hallenturnier)

Sa., 14. Januar 2023, 14.00 Uhr: RWE – Hallescher FC (3. Liga Wiederbeginn, Hafenstraße)