Ticketpreise für RWE-Testspiel sorgen für Kritik: "Ein Witz"

Rot-Weiss Essen testet zum Jahresabschluss an der Hafenstraße gegen den SC Paderborn. Kritik gibt es von Fans – die Ticketpreise seien zu hoch.

Ein Spiel steht für Rot-Weiss Essen in diesem Kalenderjahr noch an: Am Samstag (17. Dezember, 13 Uhr) testet der Fußball-Drittligist im Stadion an der Hafenstraße gegen den Zweitligisten SC Paderborn. Nun hat RWE die Ticketpreise für die Partie bekannt gegeben – und daraufhin massive Kritik von zahlreichen Fans geerntet.

Dauerkarten haben für die Paderborn-Begegnung keine Gültigkeit, heißt es vom Verein. Die Westkurve sowie die Sparkassen-Tribüne werden geöffnet – eine Sitzplatz-Karte kostet für Vollzahler 20 Euro, für Schwerbehinderte 15 Euro, für Kinder (sieben bis max. 14 Jahre) 13 Euro. Eintrittstickets für die Steh-Tribüne werden für zwölf Euro (Vollzahler) sowie neun Euro (ermäßigt) verkauft – und zwar über die gängigen Vorverkaufsstellen wie den Fanshop am Stadion oder den Online-Ticketshop der Essener.

Rot-Weiss Essen: Facebook-User mit Ticketpreisen unzufrieden

Für manche RWE-Anhänger sind diese Preise zu hoch. „Also wir hatten darüber nachgedacht – aber nach der Bekanntgabe der Ticketpreise: nein, danke! Das ist unverschämt ein paar Tage vor Weihnachten“, findet ein Nutzer der Social-Media-Plattform Facebook, ein anderer: „Was für Preise für einen Testkick – Wahnsinn.“

Ein weiterer User schreibt: „Da verzichten die Leute zur Corona-Zeit auf ihre Kohle für die Dauerkarte, ohne Ende verkaufte Dauerkarten und Stadion-Patenschaften: Und zum Dank setzt ihr denen den Dorfclub aus Paderborn vor die Nase zu den Preisen?!“

Zu der Preispolitik wollte sich Rot-Weiss Essen auf Nachfrage dieser Redaktion nicht äußern, Fakt aber ist: Die Eintrittspreise bewegen sich auf dem Niveau der Drittliga-Partien und sind teilweise sogar billiger. Bei Pflichtspielen kosten Stehplatzkarten zwölf bzw. neun Euro, auf der Sparkassen-Tribüne für Vollzahler zwischen 20 Euro und 30 Euro – je nach Lage.

RWE: Letztes Spiel in diesem Jahr gegen den SC Paderborn

Für RWE ist der erste Test nach dem letzten Drittliga-Spiel 2022 – am Montag (14. November) spielten die Essener bei 1860 München, holten dort in letzter Sekunde ein 1:1-Remis. Die Paderborner, die in der Zweitliga-Tabelle auf Rang sechs überwintern, treffen derweil einen Tag vor dem Freundschaftsspiel an der Hafenstraße bereits auf dem VfL Bochum (16. Dezember).