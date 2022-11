Drittligist Rot-Weiss Essen befindet sich aktuell in der Winterpause. RevierSport hat geschaut, was aus den festen Sommerabgängen geworden ist.

Im Sommer-Transferfenster hat Rot-Weiss Essen einige Abgänge verkündet. Einige Akteure hatten kaum Aussicht auf Spielzeit beim Drittliga-Aufsteiger und konnten den Hafenstraßen-Klub verlassen. Doch, was machen diese Spieler jetzt? RevierSport hat die Abgänge in die jeweilige Ligenzugehörigkeit unterteilt.

Info: Es wurden nur die Spieler berücksichtigt, die für RWE in der Aufstiegssaison mindestens eine Regionalliga-Partie bestritten haben und im Sommer fest gewechselt sind (keine Leihen).

3. Liga:

Zwei der sieben festen Sommerabgänge sind in der 3. Liga untergekommen und spielen in dieser Saison gegen Rot-Weiss Essen.

Luca Dürholtz kehrte Ende August zu seinem ehemaligen Verein SV Elversberg zurück. Nachdem der 29-Jährige in den ersten Saisonspielen bei RWE nur auf 32 Minuten Einsatzzeit kam, hatte er seinen Wechselwunsch geäußert und die Essener Verantwortlichen legten dem gebürtigen Remscheider keine Steine in den Weg.

In der Aufstiegssaison absolvierte Dürholtz zwar 35 Regionalliga-Partien und gehörte zu den Rot-Weissen Dauerbrennern, aber wirklich überzeugen konnte er nur selten.

Bei der SVE ist der zentrale Mittelfeldspieler seit seiner Rückkehr kein Stammspieler, wurde neunmal eingesetzt und lief dreimal von Beginn an auf. Mit Elversberg rangiert Dürholtz souverän auf Platz eins und ist Spitzenreiter. Es sieht aktuell ganz danach aus, als würde der ehemalige Essener in der nächsten Saison in der 2. Bundesliga spielen.

Auch Marius Kleinsorge wechselte in die 3. Liga – zu seinem Ex-Klub SV Meppen. In der Rückrunde der Saison 2021/22 spielte der damalige Flügelstürmer des 1. FC Kaiserslautern auf Leihbasis für Rot-Weiss Essen und steuerte vier Tore zum Aufstieg bei. Die Roten Teufel setzten Kleinsorge nach der Spielzeit auf die Transferliste und RWE wollte ihn nicht fest verpflichten.

So wechselte der 1,70-Meter-Mann erneut zum SV Meppen. Für die Emsländer bestritt er bislang neun Drittliga-Partien und erzielte einen Treffer. Zweimal setzte Coach Stefan Krämer auf Kleinsorge in der Startelf, siebenmal wurde er eingewechselt. Weit ist der 27-Jährige nicht von der ersten Elf entfernt, aber im Oktober wurde er mehrere Wochen mit einem Muskelfaserriss ausgebremst.

Regionalliga West:

Drei Spieler wechselten von Rot-Weiss Essen im Sommer fest in die Regionalliga West.

Torwart Daniel Davari kehrte nach zwei Jahren bei Rot-Weiss Essen, in denen er 74 Pflichtspiele für RWE absolvierte, zurück zum Rivalen Rot-Weiß Oberhausen. Dort beerbte der 34-Jährige Justin Heekeren, der zu Schalke 04 wechselte, als Nummer eins und wurde auf Anhieb wieder Stammkeeper. Die Saison verläuft für Davari und Oberhausen allerdings durchwachsen. Der ambitionierte Regionalligist hinkt den eigenen Erwartungen hinterher und belegt nach der Hinrunde nur einen Mittelfeldplatz. Davari patzte bei der 2:3-Heimniederlage gegen Rot Weiss Ahlen gleich doppelt, avancierte dafür aber im Niederrheinpokal beim KFC Uerdingen (3:1 n.E.) mit drei parierten Elfmetern zum Helden.

Mit David Sauerland und Felix Heim wechselten gleich zwei Akteure aus dem Essener Aufstiegskader zu Alemannia Aachen. Beide Spieler hatten bei RWE keine Perspektive mehr und wollten bei den Kaiserstädtern einen Neustart wagen. Für Sauerland begann die Saison gut und er stand in den ersten zwei Partien von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz. Dann musste der Rechtsverteidiger allerdings über drei Monate mit Achillessehnenproblemen passen und feierte erst Mitte November beim 0:0 gegen Kaan-Marienborn sein ersehntes Comeback. Bereits in seiner Zeit in Essen hatte er aufgrund von Verletzungen 62 Spiele verpasst. Wenn er fit ist, dann ist er Stammspieler bei der Alemannia.

Heim galt als großes Talent, als er 2021 aus der Regionalliga Südwest zu RWE wechselte. An der Hafenstraße blieb ihm aber der Durchbruch verwehrt und er lief nur zehnmal in der Liga auf. Im Winter spielte er dann für den FSV Frankfurt, ehe er seit dieser Saison für Aachen die Schuhe schnürt. Auch am Tivoli gehört der 21-jährige Flügelstürmer nicht zum Stammpersonal und wurde von zehn Einsätzen neunmal eingewechselt. Mit seiner sehenswerten Vorlage zum 1:0-Heimsieg gegen den SV Lippstadt hatte Heim jedoch auch einen Anteil, dass sich Aachen in der Spitzengruppe etabliert hat.

Regionalliga Südwest:

Yannick Langesberg spielt seit diesem Sommer für den Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach. Dort gehört der Innenverteidiger zu den Leistungsträgern und ist aus der Startelf nicht wegzudenken (12 Spiele, ein Tor). Mit seinem neuen Klub spielt der 28-Jährige um den Aufstieg in die 3. Liga. Aktuell ist Steinbach Tabellenzweiter und hat fünf Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter SSV Ulm.

In seinem einjährigen Engagement an der Hafenstraße erlebte Langesberg beim ersten Heimspiel gegen den SV Straelen (1:4) einen rabenschwarzen Tag und verlor fortan seinen Stammplatz an José-Enrique Ríos Alonso. Trotzdem stellte sich Langesberg stets in den Dienst der Mannschaft und ging vorbildlich mit seiner Situation um. Möglich, dass sich Langesberg und Rot-Weiss Essen in der nächsten Saison wiedersehen.

Ohne Verein/Karriereende:

Zlatko Janjic, der 36-jährige Veteran, ist nach seinem Abgang von RWE zu keinem anderen Verein gewechselt. Das Karriereende ist wahrscheinlich, auch wenn es der Stürmer noch nicht offiziell verkündet hat.

In der Aufstiegssaison bestritt Janjic 34 Partien und verdrängte zeitweise sogar Top-Torjäger Simon Engelmann auf die Bank. Während er in der Hinrunde fünf Treffer erzielte, ließ der Ex-Profi in der Rückrunde nach und blieb ohne Torerfolg. Janjic war mit der Erfahrung aus 216 Drittliga-Partien (81 Tore) an die Hafenstraße gewechselt und konnte die hohen Erwartungen nicht vollends erfüllen. Seine besten Tage waren sichtbar vorbei, trotzdem waren seine fünf Tore immens wichtig für den Essener Aufstieg.