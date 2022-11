"Willst du mich verarschen?" Zwickau-Spieler am Magenta-Mikrofon völlig außer sich

Der FSV Zwickau erlebte am Mittwochabend beim SV Waldhof Mannheim eine bittere Niederlage. Das entscheidende 2:1 für die Hausherren fiel erst in der 90. Minute.

Das war bitter aus Sicht des FSV Zwickau: Nach dem 4:3-Sieg über den VfL Osnabrück verkauften sich die Sachsen auch beim SV Waldhof Mannheim teuer, verloren jedoch durch zwei blöde Gegentore.

Pascal Sohm schnürte in der 77. und 90. Minute einen Doppelpack für die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart. Yannic Voigt (79.) war für Zwickau erfolgreich.

Zwickaus "Enfant terrible" Jan Löhmannsröben war nach dem Spiel am Mikrofon von "Magenta TV" außer sich - Grund war das aus seiner Sicht irreguläre 1:0 von Sohm - und schnauzte in die Kamera: "Ich bin absolut gebrochen gerade. Ja also bitte. Willst du mich verarschen - ehrlich, Alter? Was ist das hier? Keine Arme, keine Schokolade oder wat?"

Was war in der 77. Minute passiert? Löhmannsröben hatte einen Schuss von Sohm an den Arm bekommen und der Schiedsrichter entschied auf Freistoß für Mannheim. Und? Klar: Sohm schlenzte das Ding zum 1:0 in die Maschen. Für Löhmannsröben war das keinesfalls ein Handspiel - und schob dementsprechend Frust.

Wegen so einer Scheiße hier! Alter, ehrlich Jan Löhmannsröben zu seinem Fehlen gegen Dresden

Löhmannsröben: "Ich habe dem Schiri noch gesagt, dass ich den Ball erst mit der Brust spiele. Ich habe halt Arme zum Bewegen. Wir müssen uns darauf verlassen, dass die Schiris ihren Job machen. Ich mache ihm keinen Vorwurf, dass er das extra macht, aber er hat eine gute Position."

Doppelt bitter für Zwickau und allen voran den 31-jährigen Leistungsträger: Er bekam noch die Gelbe Karte, seine fünfte in der laufenden Saison. Somit ist er im brisanten Derby am Samstag gegen Dynamo Dresden, dem letzten Spiel im Kalenderjahr 2022, gesperrt.

"Wegen so einer Scheiße hier! Alter, ehrlich", war der Defensivspezialist der Zwickauer fassungslos.