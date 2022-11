MSV Duisburg: Trainer warnt vor Aue und hofft auf Wehen-Wiesbaden-Leistung

Nach dem enttäuschenden 1:1-Unentschieden gegen Bayreuth geht es für den MSV Duisburg am Mittwoch ab 19 Uhr beim FC Erzgebirge Aue weiter.

In Aue, daheim gegen Ingolstadt: So lautet in der 3. Liga das Abschlussprogramm des MSV Duisburg im Kalenderjahr 2022.

Am Montagmittag trainierten die Zebras noch an der Westender Straße, bevor es in Richtung Aue ging. Am Dienstag wird dann im Erzgebirge trainiert, bevor am Mittwoch das Punktspiel gegen den FCE ansteht.

MSV-Trainer Torsten Ziegner über...

... die Analyse des 1:1 gegen Bayreuth: "Wir haben am Sonntag trainiert und über das Spiel gesprochen. Es gab Dinge, die gut waren und Dinge, die weniger gut waren. Jetzt wollen wir in Aue das Gesicht vom Wehen-Wiesbaden-Spiel zeigen. Das muss unser Anspruch sein."

... Dinge, die besser werden müssen: "Unsere Strafraumbesetzung war gegen Bayreuth nicht gut, wir haben zu wenig Zielstrebigkeit gehabt, zu wenig Ballbesitzzeiten, das alles wollen wir in Aue besser machen."

... Rolf Feltscher: "Er hat weiterhin muskuläre Probleme und fällt aus. Eventuell kann er am Samstag nochmal spielen. Ansonsten steht uns der Kader vom Bayreuth-Spiel zur Verfügung."

... Niklas Kölle: " Er hat ja nicht nur das Tor gemacht, sondern auch in der Zeit, in der er auf dem Feld stand, viele Dinge gut gemacht. Er ist auf jeden Fall eine Option für die Startelf. Wir werden uns genau anschauen, welche Spieler am frischesten wirken. Diese Jungs werden dann auch starten."

... die Mannschaft des FC Erzgebirge Aue: "Wenn man objektiv auf diese Mannschaft guckt, dann überrascht es schon, dass sie auf dem letzten Tabellenplatz stehen. Auf der anderen Seite ist es keine große Überraschung. So etwas kann einem Zweitliga-Absteiger immer passieren. Ich habe in der letzten Saison in Würzburg gearbeitet und da hatten wir eine ähnliche Situation. Aber wir wissen, dass Aue auch gerade nach der Niederlage gegen Köln einiges gut machen will. Sie werden alles in die Waagschale werfen. Aber das werden wir auch tun."

... ein mögliches Ziel, das beinhaltet, dass man am Ende der Saison vor Rot-Weiss Essen steht: "Das ist gar kein Thema für uns. Wir wollen für uns eine Saison spielen, mit der wir am Ende der Saison zufrieden sind. Es hat sich in den letzten zehn Tagen an der Tabelle nicht viel geändert."

... den Winter-Fahrplan: "Am 7. Dezember legen wir wieder los. Über Weihnachten gibt es zwei freie Tage zum Verschnaufen, das gilt auch für Silvester und Neujahr. Ansonsten trainieren wir durch."