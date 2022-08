RWE: Mittelfeldspieler hat einen neuen Verein gefunden

Rot-Weiss Essen hat in den letzten Tagen drei Zugänge vorgestellt. Nun wird nach Luca Dürholtz auch ein weiterer Spieler RWE verlassen.

In den letzten Tagen ist einiges los bei Rot-Weiss Essen: Felix Götze (FC Augsburg, ausgeliehen), Andreas Wiegel und Clemens Fandrich (beide zuletzt ohne Klub) sind gekommen und Luca Dürholtz (SV Elversberg) ist zu seinem Ex-Klub zurückgekehrt.

Nun erfuhr RevierSport, dass auch Fabian Rüth einen neuen Verein gefunden hat. RS hatte bereits berichtet, dass sich Rüth mit einem Regionalliga-Südwest-Vertreter in Verhandlungen befindet. Es handelt sich dabei um Rot-Weiß Koblenz. Rüth verabschiedete sich bereits am Dienstag bei seinen RWE-Mannschaftskollegen und wird am Mittwoch in Koblenz offiziell vorgestellt.

RWE-Abgänge 2022/2023 im Überblick: Marius Kleinsorge (nach Leihe vom 1. FC Kaiserslautern, SV Meppen), Daniel Davari (RW Oberhausen), David Sauerland (Alemannia Aachen), Nils Kaiser (SC Wiedenbrück / Leihe), Zlatko Janjic (unbekannt), Felix Heim (Alemannia Aachen), Timur Kesim (SG Wattenscheid 09 / Leihe), Yannick Langesberg (TSV Steinbach), Luca Dürholtz (SV Elversberg), Fabian Rüth (RW Koblenz).

Der 21-jährige Rüth, der bei Bayer Leverkusen (2015 bis 2020) ausgebildet wurde, kam erst im Winter 2022 von der TSG Hoffenheim II zu Rot-Weiss Essen. Doch der defensive Mittelfeldspieler konnte sich bei RWE nicht durchsetzen. Er verlässt die Hafenstraße nach nur einem halben Jahr wieder und sechs Pflichtspieleinsätzen (zwei Tore, keine Vorlage).

Anfang August hatte ihm Sportdirektor Jörn Nowak trotz gültigen Vertrags bis Sommer 2023 einen Wechsel nahgelegt. Das gilt auch für Erolind Krasniqi und Felix Schlüsselburg, die aktuell jedoch nach RS-Informationen keine Angebote vorliegen haben. Ein Krasniqi-Wechsel zu Alemannia Aachen - unsere Redaktion berichtete - platzte zuletzt aus finanziellen Gründen.