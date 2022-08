RWE: Krasniqi-Wechsel geplatzt, Rüth vor Abgang, Schlüsselburg ohne Angebot

Klatsche zum Auftakt RWE-Gegner kassiert 0:5 - Boss will "echtes Heimspiel" gegen RWE

Beim 1. FC Wülfrath war die Freude am vergangenen Freitag riesengroß: RWE kommt in der 2. Runde des Niederrheinpokals zum Landesligisten. Am Sonntag war die Laune aber nicht mehr gut.