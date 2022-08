Viktoria-Urgestein nach 4:1: Rot-Weiss Essen wird den Klassenerhalt schaffen

Viktoria Köln hat die Hafenstraße gestürmt und bei Rot-Weiss Essen mit 4:1 gewonnen. Ein Viktoria-Urgestein macht RWE trotz des schlechten Saisonstarts Mut.

Patrick Koronkiewicz betrat die Katakomben des Stadion an der Hafenstraße gut gelaunt. Kein Wunder: Gerade eben hatten er und seine Mannschaftskollegen Rot-Weiss Essen vor 15.006 Zuschauern mit 4:1 (2:0) besiegt.

Der 31-Jährige hatte erst am vergangenen Wochenende mit der Viktoria den SV Wehen Wiesbaden mit 1:0 geschlagen. Hier war Koronkiewicz auch noch der Siegtorschütze. Nun der zweite Dreier binnen weniger Tage.

Essen ist ein geiler Verein. Sie haben die Fans, die Wucht hinter sich, die ist einfach überragend. Mit dieser Kulisse im Rücken werden sie die nötigen Punkte einfahren und den Klassenerhalt schaffen. Patrick Koronkiewicz

RevierSport sprach mit dem Urgestein des FC Viktoria Köln - Koronkiewicz steht seit dem 1. Juli 2014 am Höhenberg unter Vertrag - über den Sieg in Essen und über Liga-Neuling Rot-Weiss.

Patrick Koronkiewicz, es sah nach einem recht souveränen Sieg für die Viktoria aus. Wie bewerten Sie die 90 Minuten in Essen?

Es war sicherlich nicht einfach für uns hier zu gewinnen. In der ersten Halbzeit hatten wir einige Probleme und haben zu viele Fouls gespielt. Essen war über Standards immer wieder gefährlich. Da hatten wir auch Glück. Aber wir haben dann zum richtigen Moment zugeschlagen. Das nennt man dann auch Effektivität. In der zweiten Halbzeit haben wir das aber sehr, sehr souverän gespielt und wenn wir die Situationen besser ausspielen, dann ist auch ein höherer Sieg hier möglich. Wir haben in Essen absolut verdient gewonnen.





Was halten Sie vom Aufsteiger RWE? Essen ist ja fatal in die Saison gestartet...

Ich kenne das ja selber, wenn man aufsteigt. Der Anfang in einer neuen Liga ist immer schwierig. Essen ist ein geiler Verein. Sie haben die Fans, die Wucht hinter sich, die ist einfach überragend. Mit dieser Kulisse im Rücken werden sie die nötigen Punkte einfahren und den Klassenerhalt schaffen.

Und was ist für die Viktoria in dieser Serie drin?

Wir haben jetzt zwei Siege nach drei Spielen und wollen am Wochenende gegen Dynamo Dresden die nächsten Punkte holen. In dieser Liga macht es keinen Sinn, weit vorauszublicken. Wir konzentrieren uns nur auf die nächste Aufgabe und die heißt Dresden.