Fußball-Drittligist Borussia Dortmund II erkämpfte sich in Wiesbaden ein 1:1-Remis. Eine kuriose Szene brachte die Borussia ins Hintertreffen.

Erst am Montagabend startete die U23 von Borussia Dortmund mit einem Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden in die neue Drittliga-Saison. Die BVB-Reserve war bei den ambitionierten Hessen nur der Außenseiter, zu groß war der Umbruch im Sommer. Neben einigen Leistungsträgern verlor Dortmund zudem seinen Erfolgstrainer Enrico Maaßen, der zum Bundesligisten FC Augsburg wechselte. Sein Nachfolger Christian Preußer konnte mit dem ersten Auftritt zufrieden sein - die Partie endete insgesamt leistungsgerecht 1:1 (0:0).

Wehen Wiesbaden - BVB II 1:1 (0:0) Aufstellung Wehen: Stritzel – Gürleyen (69. Mockenhaupt), Carstens, Mrowca – Jacobsen, Taffertshofer (73. Heusser)– Goppel, Ezeh – Wurtz (74. Kempe), Brumme (46. Hollerbach)- Nilsson (84. Farouk) Aufstellung BVB II: Unbehaun – Finnson, Dams (73. Suver), Papadopoulos – Özkan (63. Michel), Pfanne – Semic (63. Elongo-Yombo), Bueno – Pohlmann (84. Tattermusch), Eberwein - Fink (63. Broschinski) Tore: 1:0 Nilsson (56.), 1:1 Elongo-Yombo (77.). Zuschauer: 2869

In der ersten Hälfte entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Zu Beginn der Partie waren die Hausherren spielbestimmend, aber im Verlauf des ersten Durchgangs hatte der BVB die zwei größten Möglichkeiten. Bradley Fink vergab eine Doppel-Chance (34.) und nur acht Zeigerumdrehungen später scheiterte Lion Semic aus kurzer Distanz an Wehen-Keeper Florian Stritzel.

Riesen-Patzer von Unbehaun

Nach dem Seitenwechsel gab es dann die Szene des Abends. So viel vorweg – es war eine sehr kuriose Aktion, die es wohl in jeden Saisonrückblick schaffen wird. Dortmunds Torwart Luca Unbehaun fing unbedrängt einen langen Ball und legte sich das Spielgerät im Strafraum vor. Er dachte wohl, dass seine Mannschaft einen Freistoß zugesprochen bekommen hatte. Doch dem war nicht so. Der Ball landete an der Sechzehnergrenze direkt vor die Füße von Wehen-Stürmer Gustaf Nilsson. Dieser nutzte die Gunst der Stunde und schlenzte die Kugel über den rechten Pfosten ins Netz – eine unfassbare Szene!

Doch die Preußer-Elf zeigte die passende Reaktion. 13 Minuten vor dem Ende der Spielzeit erzielte der eingewechselte Rodney Elongo-Yombo nach einer Vorlage von Michael Eberwein den Ausgleich. Elongo-Yombo wurde erst am Montag verpflichtet und rechtfertigte seine Verpflichtung prompt mit dem ersten Saisontor. Danach drängte Wiesbaden auf den Sieg, doch Dortmund rettete das Remis mit viel Leidenschaft über die Distanz.

In der kommenden Woche haben beide Teams spielfrei. Es steht die erste Hauptrunde im DFB-Pokal an und sowohl die Zweitvertretung der Borussia als auch Wehen Wiesbaden sind nicht im Wettbewerb vertreten.