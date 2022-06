Drittliga-Tests: RWE-Auftaktgegner mit Remis, Aue schlägt Regionalligisten

In rund drei Wochen startet die 3. Liga in die Saison 2022/2023. Die 20 Vertreter testen aktuell fleißig. Hier einige Ergebnisse.

Der MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen, die Ruhrpott-Vertreter, in der Drittliga-Saison 2022/2023, haben bereits einige Testspiele bestritten.

Der MSV siegte gegen A-Ligist MTV Hamborn mit 13:1 und unterlag Zweitligist Hannover 96 mit 2:5. Am Freitag, 1. Juli (18 Uhr), kommt Regionalliga-Spitzenteam Preußen Münster an die Westender Straße.

Weitere Drittliga-Testspiel-Ergebnisse im Überblick: Ajax Amsterdam - SV Meppen 3:0 VfL Oldenburg - VfB Oldenburg 3:2 Borussia Dortmund II - Preußen Münster 1:1 SC Freiburg II - Eintracht Braunschweig 0:1 Hallescher FC - SC Paderborn 1:3 Erzgebirge Aue - Berliner AK 4:0 FSV Zwickau - BSG Wismut Gera 9:0 1860 München - Karlsruher SC 4:0

Für RWE, das zuvor mit jeweils 5:0 gegen Kickers Emden und eine Rheiderland-Auswahl siegte, später dann zweimal Remis gegen unterklassige Gegner bei einem Blitzturnier spielte, geht es auch am Freitag, 1. Juli weiter. Ab 19 Uhr (RevierSport-Liveticker) ist dann Bundesligist Borussia Mönchengladbach zu Gast.

Die Duisburger und Essener Liga-Konkurrenz testete in den vergangenen Tagen auch fleißig. Während MSV-Auftaktgegner VfL Osnabrück am Mittwoch, 28. Juni (18 Uhr, Barsinghausen), gegen Drittliga-Absteiger TSV Havelse testet, war Essens erster Rivale, die SV Elversberg, bereits am vergangenen Wochenende im Einsatz. Nach einem 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach II folgte ein 1:1-Unentschieden gegen Zweitligist SV Darmstadt 98. "Wir waren in der ersten Halbzeit sehr ordentlich unterwegs, haben gut dagegengehalten und hatten gutes Anlaufverhalten. In der zweiten Halbzeit haben wir zunächst ein paar Lücken zu viel gehabt und der Gegner konnte sich mehr in den Zweikämpfen durchsetzen", resümierte Elversbergs Trainer Horst Steffen. Für die SVE geht es am Samstag, 2. Juli (15 Uhr, Dreisamstadion) weiter: beim Bundesligisten SC Freiburg.