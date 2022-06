RWE: Auftakt-Gegner schlägt West-Regionalligisten sehr knapp

Borussia Mönchengladbach II testete am vergangenen Wochenende gegen die Spielvereinigung Elversberg. Die Saarländer sind der erste Drittliga-Gegner von Rot-Weiss Essen.

Borussia Mönchengladbach II musste im ersten Testspiel der Sommervorbereitung eine knappe 1:2-Niederlage beim SV Elversberg hinnehmen. Trainer Eugen Polanski war nach Schlusspfiff dennoch zufrieden.

"Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Die letzten Wochen waren anstrengend, die Jungs haben schwere Beine. Aber das gehört einfach zur Vorbereitung dazu", lobte Eugen Polanski seine Mannschaft nach dem Spiel gegen den Drittliga-Aufsteiger. Dieser trifft am 1. Spieltag der 3. Liga bei Rot-Weiss Essen an.

Gladbach U23, 1. Halbzeit: Brüll – Skraback, Michaelis, Najjar, Kemper – Lofolomo, Lockl – Schroers, Kader, Asallari – Telalovic. Brüll – Skraback, Michaelis, Najjar, Kemper – Lofolomo, Lockl – Schroers, Kader, Asallari – Telalovic. Gladbach U23, 2. Halbzeit:Wirth – Kurt, Lieder, Gaal, Dag – Soares, Holtby – Beckhoff, Barata, Meuer – Naderi. Tore: 1:0 Rochelt (21.), 2:0 Koffi (72.), 2:1 Meuer (75.).

Der 36-jährige ehemalige Bundesligaprofi und neue Gladbach-II-Trainer setzte gegen Elversberg zur zweiten Halbzeit auf eine komplett neue Elf. "Die erste Halbzeit war sehr gut und wäre um ein Haar perfekt gewesen, wenn wir unsere Torchancen genutzt hätten. Wir haben bis auf wenige Aktionen vieles richtig gemacht, hatten gute Abläufe. Mit der Positionierung mit Ball waren wir sehr zufrieden", analysierte Polanski die ersten 45 Minuten.

Gladbach II testet gegen U23 von Utrecht, Elversberg in Darmstadt

Im zweiten Durchgang taten sich die Borussen dann etwas schwerer. Polanski: "Wir hatten zu wenig Ballbesitzphasen und haben die richtigen Momente verpasst, um in die Pressing-Situationen zu kommen. Insgesamt sind wir mit dem Spiel zufrieden, mit dem Ergebnis nicht so", fasste Polanski zusammen. Weiter geht es für Borussias U23 am Samstag, 2. Juli, mit der Partie beim FC Utrecht II. Anstoß ist dann erneut um 14 Uhr. Für Elversberg steht schon am Dienstag, 28. Juni, ab 14 Uhr ein Vergleich beim Zweitligisten SV Darmstadt 98 an.