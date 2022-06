RWE: Zweiter beim Blitzturnier, Bangen um Rother

Das Blitzturnier beim SV Holthausen-Biene beendete der Drittligist als Zweiter. Neuzugang Björn Rother verletzte sich am Sonntag am Knie.

Es hätte der erste Titelgewinn der neuen Saison werden können, doch Rot-Weiss Essen hat das sonntägliche Blitzturnier des SV Holthausen-Biene am Biener-Busch als Zweiter beendet.

Die Oberliga-Mannschaft des SC Spelle-Venhaus holte sich den Titel und geht nun als „Schulte-Cup“- Sieger in die neue Saison. Im schmucken Stadion der Gastgeber hatten sich 512 Zuschauer eingefunden, um den drei Spielen beizuwohnen, die in jeweils 45 Minuten ohne Unterbrechung ausgetragen wurden.

So traf zuerst der gastgebende Landesligist auf den höherklassigen SC Spelle-Venhaus und unterlag mit 0:1. In dem Spiel wurde schon deutlich, was auf RWE warten würde, denn es war ein zähes Ringen um das eine Tor, basierend auf zwei kompakten Abwehrreihen.

Das zweite Turnierspiel war somit das erste für RWE. Bis auf Felix Wienand, der sein Debüt im Trikot von Rot-Weiss Essen geben durfte und beide Spiele bestritt, nahm Trainer Christoph Dabrowski die Gunst der Stunde wahr und bot zwei Mannschaften auf. Der Oberligist konnte den Eindruck des ersten Spiels bestätigen und verlangte den Essenern alles ab.

Loubongo erzielte die RWE-Führung

RWE war zwar grundsätzlich feldüberlegen, kam auch zu mehreren Torchancen in Form von Weitschüssen oder Kopfbällen durch Simon Engelmann, aber zwingende Torchancen oder gar einen Treffer ließen die Speller nicht zu. Und da auch RWE in der Abwehr gewohnt sicher zu stehen wusste, lautete das Endergebnis nach 45 Minuten folgerichtig 0:0.

Straff durchorganisiert kam direkt im Anschluss die nächste Mannschaft aus Essen zu ihrem Auftritt gegen den gastgebenden SV Holthausen-Biene. Hier agierte RWE gefühlt agiler als noch im Spiel zuvor, was aber auch daran lag, dass mit Aurel Loubongo ein weiterer Spieler Dinge macht, die bis dato Isaiah Young vorbehalten waren. So war es eben auch Aurel Loubongo, der RWE in Führung brachte. Schrecksekunde dann in der 25. Minute, als sich Björn Rother bei einem Zweikampf am Knie verletzte und ausgewechselt wurde.

RWE musste sich nach Rother-Verletzung sortieren

Während sich RWE also neu sortieren musste, kam die Heimmannschaft keine drei Minuten später etwas überraschend zum vielumjubelten Ausgleich. Im Anschluss wurde es kurzfristig ein wenig ruppiger, was auf den Tribünen ebenfalls für etwas Wallung sorgte, hielt man es denn mit den Gästen aus Essen. Abseits vom Gegentor wussten in Spiel zwei exakte Pässe und gute Flanken zu gefallen.

Tags zuvor hatten die Essener auch das zweite Testspiel gegen eine Rheiderland-Auswahl mit 5:0 gewonnen. Torschützen: Quarshie (17.), Kleinsorge (39.), Karkar (63.), Young (79.), Katzantzidis (82.).