3. Liga: SV Meppen holt Torwart aus der Bundesliga

Drittligist SV Meppen hat sich auf der Torwartposition mit einem talentierten Nachwuchs-Schlussmann von einem Bundesligisten verstärkt.

Der SV Meppen verstärkt sein Torwartteam um Erik Domaschke und Matthis Harsman mit Jonas Kersken. Der 21-jährige gebürtige Düsseldorfer kommt auf Leihbasis von Borussia Mönchengladbach.

Über die SG Unterrath, SF Baumberg und Rot-Weiss Essen (U19) wechselte Jonas 2019 zu Gladbach II und bestritt in der Regionalliga West 19 Spiele. Seit der letzten Saison gehörte er zur Bundesliga-Mannschaft als dritte Keeper.

SVM-Torwarttrainer André Poggenborg sagt: "Wir beobachten Jonas schon seit zwei Jahren. Wir wollten mit drei Keepern in die neue Saison gehen. In der Konstellation, wo Erik aus der Verletzung kommt, sind wir sehr froh, dass Jonas unser Torwarttrio komplettiert."

Jonas Kersken war im Sommer 2019 als 18-Jähriger von Rot-Weiss Essen nach Mönchengladbach gewechselt. Für Borussias U23 bestritt er seitdem bislang 35 Spiele in der Regionalliga West. In seiner ersten Saison kam er auf fünf, in der Saison 20/21 bereits auf elf und in der zurückliegenden Saison auf 19 Einsätze. Zudem gehört Kersken im Training seit mehr als einem Jahr regelmäßig dem vierköpfigen Torhüter-Team der Fohlen-Elf an, das Yann Sommer, Tobias Sippel und Jan Olschowsky komplettieren. Auch bei dem einen oder anderen Testspiel der Profis hütete Kersken schon den Kasten.

Borussia hat den Vertrag mit Jonas Kersken vor der Meppen-Leihe vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Der 21-Jährige soll beim Drittligisten aus dem Emsland Spielpraxis sammeln. "Es war uns wichtig, dass wir uns die Dienste unseres Torwart-Talents Jonas Kersken langfristig sichern konnten. Nach drei Jahren in unserer U23, in denen er von Jahr zu Jahr mehr Spiele bestritten hat, ist der Wechsel in die Dritte Liga für ihn eine neue sportliche Herausforderung und für seine Entwicklung ein wichtiger nächster Schritt", erklärt Borussias Sportdirektor Roland Virkus.