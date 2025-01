Früher RWE und Wattenscheid - Boris Tomiak wechselt innerhalb der 2. Liga

Boris Tomiak verlässt den 1. FC Kaiserslautern nach erfolgreichen Jahren. Er bleibt in der 2. Bundesliga.

Die Laufbahn des gebürtigen Esseners Boris Tomiak nahm erst spät Fahrt auf. Mit 22 Jahren spielte er noch in der Regionalliga West. Inzwischen ist er eine feste Größe in der 2. Bundesliga, wo Tomiak in den vergangenen dreieinhalb Jahren für den 1. FC Kaiserslautern auflief.

Im deutschen Unterhaus wird Tomiak auch weiterhin die gegnerischen Stürmer ärgern, allerdings nicht mehr im Trikot der Pfälzer. Tomiak wechselt zu Hannover 96, das teilten beide Vereine einen Tag vor dem Rückrundenstart mit.

In Niedersachsen unterzeichnete der 26-Jährige einen Vertrag bis 2028. Sein Arbeitspapier bei Kaiserslautern wäre im Sommer ausgelaufen. "Wir haben Boris schon länger auf dem Radar und hatten mit ihm auch bereits Einigkeit über einen Wechsel im Sommer nach seinem Vertragsende erzielt. Jetzt hat sich in den Gesprächen mit dem FCK eine gute Lösung ergeben, so dass wir ihn nun schon holen und in unseren Kader integrieren können", erklärt der Hannoveraner Sportdirektor Marcus Mann.

Tomiak spielte in der Jugend für Rot-Weiss Essen und Schalke 04. Bei RWE machte er seine ersten Schritte im Seniorenbereich, spielte zwei Jahre lang in der Regionalliga für die Bergeborbecker. Über die SG Wattenscheid und Altona 93 landete er bei Fortuna Düsseldorf II. Dort überzeugte er und wurde 2021 vom Drittligisten Kaiserslautern verpflichtet.

Mit dem FCK feierte Tomiak in seiner Premierensaison den Aufstieg. Er gehört längst zu den Stammkräften. In der Hinrunde dieser Saison bestritt er 15 Zweitliga-Partien und erzielte vier Tore, dazu kommen zwei Vorlagen - herausragende Offensivwerte für einen Defensivspieler.

"Wir haben Boris im Sommer 2021 aus der Regionalligamannschaft von Fortuna Düsseldorf verpflichtet, weil wir von Anfang an von ihm und seinem Potential überzeugt waren. Es macht uns auch stolz, dass wir seine sehr gute Entwicklung in den vergangenen Jahren maßgeblich begleitet haben und dass wir mit ihm tolle Erfolge feiern konnten", sagt Geschäftsführer Thomas Hengen zum Abgang. "Wir hätten uns daher auch gefreut, wenn Boris weiterhin Teil unseres Vereins geblieben wäre. Leider hat er unser Angebot nicht angenommen und sich für eine neue Herausforderung entschieden."

Insgesamt kommt Tomiak auf 126 Einsätze für den FCK (18 Tore). Für Rot-Weiss Essen, Düsseldorf II und Wattenscheid lief er 62-mal in der Regionalliga West auf.