Willi Landgraf spielte für Rot-Weiss Essen und Schalke, heute ist er Co-Trainer der U23 des Königsblauen. Jakob Fimpel traut er eines Tages die Bundesliga zu.

Beim NRW-Traditionsmasters gehört Willi Landgraf längst fest zum Inventar, auch wenn der 56-Jährige inzwischen nicht mehr selber über die Bande steigt.

"Es ist schön, jedes Jahr bekannte Gesichter zu treffen. Wir können uns beim Altern zusehen", scherzte er bei der 18. Ausgabe am vergangenen Sonntag in seiner Heimatstadt Mülheim. Den Titel konnte Landgraf nicht bejubeln. Weder "seine" Mülheimer Allstars, noch Schalke 04 oder Rot-Weiss Essen, sondern der 1. FC Köln krönte sich am Ende zum Sieg.

Ebenso Thema wie das Geschehen auf dem Kleinfeld war aber natürlich die Lage bei den Profivereinen der Traditionsmasters-Teilnehmer - wie zum Beispiel Schalke 04. Der Zweitliga-Rekordspieler verbrachte im Herbst seiner Karriere drei Spielzeiten in Gelsenkirchen und ist seit mehr als 15 Jahren als Trainer im Jugendbereich tätig.

"Sie hatten einen richtig guten Lauf vor der Winterpause. Nicht nur die Ergebnisse, auch die Leistungen haben gepasst", sagte Landgraf. Er hofft, "dass sie eine gute Vorbereitung hinlegen und es erfolgreich weitergeht."





Weniger Freude dürfte dem ehemaligen Profi die Situation der U23 bereiten. Landgraf fungiert als Co-Trainer im Regionalliga-Team, das um den Klassenerhalt kämpft und zur Winterpause tief im Tabellenkeller steckt. Der Abstieg würde den Gesamtverein hart treffen. Doch Landgraf verfällt nicht in Panik: "Ich weiß, dass wir es schaffen werden. Wir müssen uns schnell stabilisieren und gute Leistungen zeigen."

Anlass zur Zuversicht bietet für Landgraf Chefcoach Jakob Fimpel. Beide arbeiten schon lange zusammen, einst war Fimpel der Assistent von Landgraf in der U15. Inzwischen ist es umgekehrt. "Wir sind auch privat befreundet", sagte Landgraf. Langfristig traut er seinem 35 Jahre alten Trainerkollegen Großes zu.

Ich könnte ihn mir eines Tages in der Bundesliga vorstellen Willi Landgraf über Jakob Fimpel

Fimpel, der in der Hinserie interimsweise die Schalker Profis betreute, bringe riesiges Potenzial mit, meinte Landgraf. "Ich könnte ihn mir eines Tages in der Bundesliga vorstellen. Denn eine große Qualität von Fimpel sei, dass er sich nicht verstelle. "Das merken die Spieler - ob im Profi- oder Jugendbereich, spielt keine Rolle."

Bevor Landgraf 2006 zu Schalke wechselte, erarbeitete er sich bei Alemannia Aachen Legendenstatus. Den Sprung ins Profigeschäft hatte er bei Rot-Weiss Essen geschafft. Ob er an den Klassenerhalt von RWE in der 3. Liga glaube? "Muss", antwortete Landgraf, "das ist ganz wichtig."

Das hofft er aus Verbundenheit zu seinem einstigen Klub. Aber auch aus Eigeninteresse. Denn sollte ein NRW-Verein aus der 3. Liga absteigen, erhöht sich bekanntlich die Zahl der Regionalliga-Absteiger - und die Schalker Chancen auf den Klassenerhalt würden sich erheblich verschlechtern. "Daher drücken wir RWE natürlich die Daumen."