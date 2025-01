Ein neues Gesicht beim SC Paderborn: Aus Belgien kommt ein Offensivmann, der schon allerlei gesehen hat.

Der SC Paderborn hat sich zum Winter die Dienste von Casper Terho gesichert. Der 21-jährige, finnische Nationalspieler Casper Terho kommt vom belgischen Erstligisten Royale Union Saint Gilloise per Leihe an die Pader. Über die Modalitäten des Transfers vereinbarten die beiden Vereine Stillschweigen.

"Casper bringt ein Profil mit, das wir in der Offensive bislang in unserem Kader nicht hatten. Mit seiner Intensität und seinen spielerischen Qualitäten ist er ein weiteres qualitativ hochwertiges Puzzleteil in unserer Offensive. Wir wollen mit ihm kreativer und torgefährlicher werden, ohne dabei Elemente aus unserer intensiven Spielweise zu verlieren", sagte Benjamin Weber, Geschäftsführer Sport.

Der in Helsinki geborene Offensivspieler durchlief ab der U16 alle Nationalmannschaften seines Heimatlandes und hat in seiner noch jungen Karriere bereits 40 Länderspiele für Finnland absolviert. Im Sommer 2023 wechselte er von HJK Helsinki zu Royale Union Saint Gilloise nach Belgien, wo er in 36 Meisterschaftsspielen zum Einsatz kam.

Und nicht nur da: Terho spielte in diesem Sommer auch Champions-League-Qualifikation. Zudem hat er ein weiteres Spiel in der Conference League vorzuweisen. Dazu kommen vier Spiele in der Europa-League-Qualifikation und neun Spiele in der Europa League. Terho ist jeweils ein Tor gelungen.

Terho kann sich dann auch gleich in diversen Testspielen zeigen. Während des Trainingslagers in Benidorm (Spanien) testen die SCP07-Kicker gegen den internationalen Erstligisten SC Heerenveen (6. Januar) und Viktoria Pilsen (9. Januar). Am Montag, 13. Januar, treten die Paderborner zudem noch ohne Zuschauer gegen den Drittligisten SC Verl an. Zum Start in die Rückrunde kommt Hertha BSC (19. Januar) in die Home Deluxe Arena.

In Liga zwei kämpfen die Paderborner um den Aufstieg. Aktuell sind sie Tabellensechster, haben jedoch nur drei Zähler Rückstand auf den Wintermeister 1. FC Köln.