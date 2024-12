Schalke: Auf der Jagd nach dem eigenen Zuschauer-Weltrekord - das ist der Stand 2024/2025

In der vergangenen Saison stellten die Fans des FC Schalke 04 einen Zuschauerrekord für die 2. Bundesliga auf. Und wie sieht es in diesem Jahr aus?

Der FC Schalke 04 stellte in der vergangenen Saison in der 2. Bundesliga einen Allzeit-Rekord für Zweitligisten weltweit auf: 61.502 Fans passierten in der Saison 2023/24 pro Heimspiel die Drehkreuze in der Schalke-Arena. Das waren mehr als jemals zuvor ein Verein erreicht hatte.

Aber wie sieht es in dieser Saison aus? Im vergangenen Jahr hatten die Königsblauen den erst eine Spielzeit zuvor erreichten Höchststand des Hamburger SV überboten. Der inzwischen in seine siebten Zweitligasaison befindliche HSV hatte 2022/23 im Schnitt 53.470 Zuschauer begrüßt. Viel mehr geht da auch nicht, da in das Stadion an der Elbe nur 57.000 Zuschauer hineinpassen.

Schalke hatte im vergangenen Jahr eine Auslastung von knapp 99 Prozent erreicht. Etwas Kapazität wäre also theoretisch vorhanden für einen neuen Rekord.

In den bisherigen acht Heimspielen konnten die Knappen bislang 61.186 Anhänger durchschnittlich in ihrem Wohnzimmer willkommen heißen. Das sind also marginal etwas weniger als 2023/2024. Die aktuelle Auslastung liegt bei 98 Prozent.

Insgesamt sah die Verteilung 2024/2025 bislang so aus:

1. FC Kaiserslautern: 62.075

Fortuna Düsseldorf: 61.955

Hertha BSC: 61.935

1.FC Köln: 61.624

SV Darmstadt 98: 61.021

Eintracht Braunschweig: 60.534

SpVgg Fürth: 60.344

Jahn Regensburg: 60.000

Es dürfte also in den noch folgenden neun Heimbegegnungen in der Rückrunde unmöglich werden, den Rekord aus dem Vorjahr nochmal zu toppen.

Zumal die etwas abweichende Belegung immer auch von der Anzahl der mitreisenden Auswärtsfans und den jeweiligen Sicherheitsbestimmungen abhängig ist. Frühzeitig bekanntwerdende Minderauslastungen im Sitzplatzbereich können manchmal noch durch einen Verkauf der Karten an S04-Fans ausgeglichen werden. Das geht aber nicht im Stehplatzbereich der Südtribüne.

Mit der jetzigen Zahl liegen die Schalker voll im Korridor der vergangenen Jahre. Zum Vergleich: In der letzten Bundesligasaison hatte Schalke am Ende einen Schnitt von 61.133 Zuschauern.