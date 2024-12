Preußen Münster wird zur Vorbereitung auf die Rückrunde ein Trainingslager in Andalusien absolvieren. Einem Shootingstar sollen derweil einige lukrative Angebote vorliegen.

Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster hat die Hinrunde mit einem 0:0 gegen den SSV Ulm am vergangenen Samstag abgeschlossen und überwintert mit 16 Punkten nach 17 Spielen auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Eine solide Ausgangslage für die Rückrunde.

Viel Zeit bleibt aber nicht, um sich für die zweite Saisonhälfte und die Mission Klassenerhalt zu erholen, denn bereits am 3. Januar 2025 nehmen die Münsteraner wieder den Trainingsbetrieb an der Hammer Straße auf. Zwei Tage später, am 5. Januar, wird der SCP bis zum 11. Januar ins spanische Murcia reisen, um dort ein Trainingslager zu absolvieren.

Es ist das erste Wintertrainingslager seit Januar 2017, das damals noch unter Trainer Benno Möhlmann im spanischen San Pedro del Pinatar statt fand. Zudem ist im Rahmen des Trainingslagers in Andalusien auch das einzige Testspiel der Wintervorbereitung geplant. Termin und Gegner sind noch offen.

Am 18. Januar kehrt das Team von Trainer Sascha Hildmann wieder in den Ligaalltag zurück. Zum Rückrundenauftakt empfängt Münster die SpVgg Greuther Fürth. Im Hinspiel setzte sich das Kleeblatt mit 3:1 durch.

Noch keine Minute verpasst - Leistungsträger wird stark umworben

Dass Münster über dem Strich überwintert, ist vor allem der starken Defensive zu verdanken, die nur 23 Gegentreffer zugelassen hat. Nur Elversberg (20), Ulm (22) und Hannover (17) haben ligaweit weniger Tore kassiert. Eine feste Größe sowohl im Abwehrzentrum war die gesamte Hinrunde über Lukas Frenkert, der keine Minute verpasst hat.

Damit war keineswegs zu rechnen, denn der 24-Jährige spielte in der vergangenen Saison noch leihweise in der Regionalliga beim 1. FC Bocholt, bevor er nach Münster zurückkehrte. Der große Sprung von der vierten in die zweite Liga ist dem 1,90 Meter großen Abwehrmann eindrucksvoll geglückt.

Die logische Konsequenz ist, dass der gebürtige Münsteraner nun auf dem Radar vieler anderer Vereine auftaucht. Laut einem Bericht der "Bild" sollen gleich mehrere Anfragen aus dem In- und Ausland vorliegen, die zumindest teilweise auch sehr lukrativ sein sollen.

Aber auch eine Verlängerung bei den Adlerträgern über das aktuelle Vertragsende am 30. Juni 2025 hinaus ist nicht ausgeschlossen. Entsprechende Gespräche zwischen Geschäftsführer Ole Kittner und Frenkerts Berater Johannes Galinski laufen bereits. Letzterer bestätigt gegenüber "Bild", dass sich seinem Schützling mehrere Optionen bieten, die Entscheidung aber noch offen ist.