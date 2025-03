Der VfL Bochum II untermauert seine Vormachtstellung in der Oberliga Westfalen, die Sportfreunde Siegen halten aber Schritt. Auch Preußen Münsters Reserve konnte jubeln.

Der 27. Spieltag in der Oberliga Westfalen begann mit drei Partien am Samstagnachmittag. Unter anderem stand ein echtes Spitzenspiel auf dem Programm.

In der ersten Begegnung des Tages ging es gleich richtig zur Sache. Die Reserve von Preußen Münster setzte sich mit 3:2 (1:0) gegen Rot Weiss Ahlen durch. Die Adlerträger führten vor 1086 Zuschauern zunächst mit 2:0 durch Treffer vom ehemaligen Ahlener Tidiane Gueye (12.) und Marvin Schulz (53.).

Doch binnen zehn Minuten konnte RWA ausgleichen, Davin Wöstmann (59.) und Marvin Pourié (69.) trafen für den Regionalliga-Absteiger. Das letzte Wort hatten aber die Münsteraner. Suat Fajic erzielte in der Schlussphase das Siegtor (85.). Ein Spiel, so wechselhaft wie die gesamte Saison von Rot-Weiss Ahlen. Acht Siege, acht Unentschieden und acht Niederlagen stehen jetzt zu Buche. Münster II behauptet sich hingegen in den Top sechs.

Die U21 des VfL Bochum ist weiter auf dem besten Weg, in die Regionalliga aufzusteigen. Der Spitzenreiter feierte beim Tabellendritten Westfalia Rhynern einen klaren 3:0-Auswärtserfolg. Nicolas Abdat (35.) und Goalgetter Semin Kojic (46.), der bereits sein 16. Saisontor erzielte, sorgten für die Bochumer Treffer. Zudem unterlief der Westfalia ein Eigentor (73.).

Rhynern fällt auf Rang vier zurück, Siegen fährt nächsten Dreier ein

Durch den Nichtantritt des TuS Bövinghausen bei der zweiten Mannschaft des SC Verl, was Verl automatisch drei Punkte einbringt, zog der Sportclub an Rhynern in der Tabelle vorbei. Bochums Zweitvertretung hat weiterhin acht Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Sportfreunde Siegen.

Denn die Siegener zogen nach und fuhren ebenfalls einen klaren Dreier ein. Mit 4:0 (2:0) besiegte das Team von Trainer Thorsten Nehrbauer Eintracht Rheine. Jubes Ticha brachte die Sportfreunde früh auf die Siegerstraße (10.), Andre Dej erhöhte kurz vor dem Pause per direktem Freistoß (40.). In Durchgang zwei schraubten Georgios Mavroudis (51.) und Jannik Krämer (85.) das Ergebnis in die Höhe.

Siegen ist damit seit mittlerweile 15 Meisterschaftsspielen ungeschlagen. Zudem liegen die Sportfreunde nach wie vor acht Zähler hinter dem VfL zurück, doch sie haben noch drei Nachholspiele in der Hinterhand.

Am Sonntag wird der 27. Spieltag komplettiert. Fünf weitere Partien stehen an. Unter anderem kommt es zwischen Concordia Wiemelhausen und der SG Finnentrop/Bamenohl zu einem echten Kellerkracher.