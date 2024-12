Kurz vor den Feiertagen ist beim SV Sandhausen viel Bewegung. Sportdirektor und Trainer mussten gehen, ein neuer Torwart ist gekommen.

Einiges los beim SV Sandhausen: Nach den Beurlaubungen von Sportchef Mathias Imhof und Trainer Sreto Ristic hat der Drittligist nun eine weitere Personalie bekanntgegeben.

Der SV Sandhausen kann vor dem Start der Winterpause den ersten Neuzugang des zweiten Transferfensters verkünden: Vom VfL Osnabrück, der mit Hannover 96 II, Rot-Weiss Essen und Unterhaching auf einem Abstiegsplatz rangiert, stößt David Richter zu den Schwarz-Weißen und füllt damit die Lücke im Torhüter-Team, die durch Timo Königsmanns Kreuzbandriss entstanden war. Über die Transfermodalitäten haben der SV Sandhausen sowie der VfL Osnabrück Stillschweigen vereinbart.

"Nachdem sich mit Timo Königsmann bereits der zweite Torhüter in dieser Saison schwer verletzt hatte, sahen wir großen Bedarf, auf dieser Position zu reagieren. Unsere Wahl fiel auf David, der ein sehr guter Torhüter ist und bereits in München und Osnabrück bewiesen hat, dass er in der 3. Liga bestehen kann und sich damit hervorragend in unsere Mannschaft einfügen wird", erklärt SVS-Präsident Jürgen Machmeier. In der vergangenen und der laufenden Spielzeit kommt Richter für die Münchner Löwen sowie den VfL Osnabrück auf 21 Einsätze in Liga 3.

"Ich habe den SVS in vergangenen Duellen sehr positiv wahrgenommen und freue mich auf das Team und die anstehenden Herausforderungen", sagt der 1,96 Meter große Neuzugang.

Das 2:2 gegen den VfB Stuttgart II fühlte sich für Rot-Weiss Essen wie eine Niederlage an. Trotz drückender Überlegenheit wurde es nichts mit einem Sieg, nicht zum ersten Mal in dieser enttäuschenden Saison, in der Essen der Super-GAU Regionalliga droht.

Der 1999 in der Bundeshauptstadt Berlin geborene Richter startete seine Laufbahn im Nachwuchs von Tennis Borussia Berlin. 2016 schloss sich Richter der U19 von Rot-Weiß Erfurt an und wechselte zwei Jahre später in den Herrenbereich zu Union Fürstenwalde. Nach drei Jahren in der Regionalliga Nordost ging es für den jungen Torhüter 2021 bei den Kickers Offenbach, ebenfalls in der Regionalliga, weiter. Mit über 70 Spielen in verschiedenen Regionalligen und zwei Landespokalsiegen konnte sich Richter 2023 für die 3. Liga empfehlen und schloss sich dem TSV 1860 München an, ehe er zu Saisonbeginn beim VfL Osnabrück anheuerte.