Comeback, Kreuzbandriss: Der Albtraum eines jeden Sportlers. Im Fußball kommt das leider immer wieder vor. Der 1. FC Köln greift einem Leidtragenden unter die Arme.

Beim 1. FC Köln wird sich in diesem Winter wieder etwas tun. Die Transfersperre endet, die Domstädter dürfen wieder nachjustieren. Klar ist auch: Luca Kilian bleibt an Bord. Der Vertrag des Abwehrspielers wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Stattdessen bleibt er bis zum 30. Juni 2026.

Der 25 Jahre alte Innenverteidiger war in diesem Jahr vom Pech verfolgt. Nach einem Kreuzbandriss im März hatte er sich zurückgekämpft, Anfang Dezember gegen Eintracht Hohkeppel dann aber wieder das Kreuzband gerissen. Nun hat er vor Weihnachten einen neuen Vertrag erhalten - ein Zeichen der Unterstützung vom Verein.

"Es hat mich sehr gefreut, dass mir der FC direkt nach meiner Verletzung signalisiert hat, meinen Vertrag zu verlängern. Gerade in so einer Situation, bedeutet es mir sehr viel, diese Rückendeckung zu bekommen. Von Christian, von Kess, von der ganzen Mannschaft und allen, die hier im Verein arbeiten und natürlich von unseren Fans habe ich so viel Zuspruch und positive Nachrichten bekommen. Das gibt einem richtig viel Kraft. Es ist schön zu sehen, dass hier alle, ob es läuft oder nicht, zueinanderstehen. Und deshalb freut es mich sehr, hier zu bleiben – ich werde alles für mein Comeback geben und möchte dann im Sommer wieder neu angreifen", sagte Kilian.

Für die Kölner sei die Entscheidung unstrittig gewesen. "Wir haben Luca umgehend nach seinem schweren Verletzungsrückschlag alle Unterstützung zugesagt, die es braucht, damit er sich zu 100 Prozent auf seine Genesung konzentrieren kann. Dazu gehört für uns auch, dass sich Luca während der vor ihm liegenden, monatelangen Reha-Phase keine Gedanken über seine berufliche Zukunft machen muss. Entsprechend war seine Vertragsverlängerung für uns eine Selbstverständlichkeit. Jetzt wünschen wir Luca ganz viel Kraft, Willensstärke und Positivität, um stärker als je zuvor auf den Platz zurückzukehren", sagte Geschäftsführer Christian Keller.

Kilian kam im Sommer 2021 vom 1. FSV Mainz 05 zum FC. Bisher stand der Innenverteidiger 67-mal für den FC auf dem Platz, in der Bundesliga spielte er 59-mal und erzielte dabei zwei Tore.