Der Hamburger SV hat bewegte Tage hinter sich: Erst gab es ein 5:0-Gala gegen Greuther Fürth, jetzt herrscht Klarheit auf der Trainerposition.

Der Hamburger SV und Merlin Polzin haben in der kurzen Zeit seiner Tätigkeit als Interimstrainer sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Das soll so bleiben. Polzin ist ab sofort dauerhaft Cheftrainer.

"In den knapp vier Wochen gemeinsamer Trainingsarbeit ist eine deutliche Entwicklung erkennbar, auf die wir in 2025 aufsetzen und aufbauen wollen. Merlin und sein Team genießen nicht nur in der Mannschaft, sondern auch bei uns Verantwortlichen volles Vertrauen. Das sind eindeutige Argumente, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen", sagte HSV-Vorstand Stefan Kuntz.

Polzin hatte Steffen Baumgart zunächst interimsweise beerbt und den HSV zur Winterpause auf Rang drei geführt. In vier Partien unter seiner Regie holte der HSV zwei Siege und zwei Unentschieden, sicherte sich damit einen Punkteschnitt von 2,0. Er wird ab dem Start der Wintervorbereitung am 2. Januar 2025 auf die zuletzt bewährte Unterstützung von Loic Fave und Richard Krohn als Assistenz-Trainer sowie Jan Hasenkamp als Athletik-Trainer (allesamt aus dem eigenen NLZ) setzen.

Durch zahlreiche enttäuschende Partien zuvor weist der HSV mit 28 Punkten die schlechteste Hinrunden-Bilanz in seinen sieben Jahren Zweitklassigkeit vor. Das soll Polzin in der Rückrunde vergessen machen.

"Die Arbeit mit dem Team und dem Staff macht mir unheimlich viel Spaß, das habe ich immer betont. Jetzt gilt es, die Spielidee, die von mutigem und zielstrebigem Offensivfußball und gemeinschaftlichem Verteidigen geprägt ist, weiter zu vertiefen" sagte Polzin, der die UEFA-Pro-Lizenz hat.

Polzin ist mit dem HSV schon lange verbunden. Als Jugendlicher stand er bei den Fans in der Nordkurve. Von 2011 bis 2013 war er Jugendtrainer im Verein. Wegen seines Lehramtsstudiums ging er nach Osnabrück und arbeitete nebenbei als Trainer beim VfL Osnabrück.

Nach der Winterpause geht es für die Hanseaten am Samstag, 18. Januar 2025, 18:30 Uhr, mit einem Heimspiel gegen den Hinrundenmeister 1. FC Köln weiter.