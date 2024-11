Der 1. FC Magdeburg spielt trotz einer aktuell schwächeren Phase eine gute Zweitliga-Saison. Nun verstärkte sich der FCM noch einmal.

Vier Siege, sechs Remis, zwei Niederlagen: Der 1. FC Magdeburg steht nach zwölf Spieltagen auf Rang neun der Zweitliga-Tabelle und hat gerade einmal einen Vier-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter Hannover 96. Für den FCM scheint in dieser Saison einiges zu gehen - auch in Richtung 1. Bundesliga.

So denken wahrscheinlich auch die Verantwortlichen des Traditionsklubs aus Sachsen-Anhalt. Cheftrainer Christian Titz darf sich über eine Verstärkung freuen.

Der 1. FC Magdeburg hat Alexander Ahl Holmström verpflichtet. Der 25-jährige Stürmer spielte zuletzt beim schwedischen Erstligisten GAIS Göteborg und erzielte in der dort gerade beendeten Saison in 29 Spielen insgesamt zehn Tore. Für Magdeburg steht er ab der Rückrunde in der 2. Bundesliga im Januar 2025 zur Verfügung.

Holmström wurde am 4. April 1999 geboren und wechselte im Januar 2017 in seiner Zeit als Nachwuchsspieler vom FC Gute in die U19 des Kalmar FF. Dort sammelte der Schwede auch seine ersten Erfahrungen im Männerfußball. Für den Verein bestritt er bis Ende 2020 30 Partien (ein Tor, eine Vorlage) in der Allsvenskan (1. Liga in Schweden). 2019 hatte er zudem ein Zweitspielrecht für Oskarshamns AIK, für die er in fünf Spielen einen Treffer erzielte. In Schweden wird im Jahreskalender gespielt, das heißt, dass die Saison im Frühjahr beginnt und Ende November endet.

Im Januar 2021 führte Ahl Holmström der Weg zum AFC Eskilstuna, für den er in der Superettan (2. Liga in Schweden) in 28 Partien neun Tore schoss. Ein Jahr später ging es weiter zum Liga-Konkurrenten Örgryte. Der 1,91-Meter-Stürmer verbuchte zwei Tore in 27 Spielen. Im Januar 2023 schließlich wechselte der Schwede zur GAIS. In der ersten Saison erzielte er in 28 Partien acht Tore sowie eine Vorlage und stieg in die 1. Liga auf, in der gerade abgelaufenen Saison waren es dann zehn Tore.

Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg, sagte zum Transfer: "Wir standen mit Alexander schon längere Zeit in Kontakt und wollten ihn bereits in der Sommerperiode verpflichten. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich nach Beendigung der Ersten schwedischen Liga und dem Auslaufen seines Vertrages dazu entschieden hat, nach Deutschland und zu unserem FCM zu wechseln. Gerade auf der Sturmposition sehen wir Bedarf. Mit seiner Geschwindigkeit, Kopfballstärke und Torgefährlichkeit erwarten wir in der Rückrunde eine Belebung im gegnerischen Strafraum mit hoffentlich vielen Toren."