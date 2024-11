Preußen Münster verzichtet im Gastspiel beim Karlsruher SC freiwillig auf eine Stammkraft. Der junge Stürmer war zu spät gekommen.

Vergangene Woche gehörte Andras Nemeth noch zu den gefeierten Spielern bei Preußen Münster. An diesem Spieltag muss er das Gastspiel der Adlerträger beim Karlsruher SC allerdings vom Fernseher aus verfolgen.

Dabei ist die 22 Jahre alte Leihgabe des Hamburger SV fit. Allerdings: Nemeth kam am Samstag zu spät zum Abschlusstraining, flog daher aus dem Spieltagskader - und das ausgerechnet an seinem Geburtstag. "Das Thema wird intern aufgearbeitet, in der kommenden Woche wird er aber wieder ganz normal am Trainingsbetrieb teilnehmen", teilte der SCP am Sonntagmittag mit.

Münster in Karlsruhe: Hier im Liveticker verfolgen

Der gebürtige Südafrikaner mit ungarischen Wurzeln hatte am vergangenen Wochenende beim umjubelten 1:0-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf noch über 90 Minuten auf dem Rasen gestanden. Und er hatte das Siegtor durch Jano ter Horst per Flanke vorbereitet.

Für den jungen Angreifer war es bereits der dritte Assist in dieser Saison. Auf seine Torpremiere für Münster wartet er nach zehn Pflichtspielen - davon fünf von Beginn an - hingegen noch. Fest steht: An diesem Sonntag gegen den Karlsruher SC wird es diese nicht geben. Den Platz des ungarischen U21-Nationalspielers in der Startelf nimmt Joel Grodowski ein.

Gegen Karlsruhe wollen die Münsteraner zum vierten Mal in Serie ungeschlagen bleiben - alles andere als eine leichte Aufgabe. Das weiß auch Trainer Hildmann: "Wir werden wieder eine absolute Top-Leistung brauchen, um in Karlsruhe zu bestehen", sagte er im Vorfeld. "Unsere defensive Stabilität ist gerade in den letzten drei Spielen besser geworden, das hat man gesehen. Wir lassen weniger zu. Genau das werden wir wieder brauchen."

Anders als Nemeth sind drei Preußen, die im Vorfeld fraglich waren, in Karlsruhe mit dabei. Die unter der Woche angeschlagenen Charalambos Makridis, Jano ter Horst und Lukas Frenkert stehen sogar in der Startelf.