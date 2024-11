Der SC Preußen Münster besiegte im Westschlager Fortuna Düsseldorf mit 1:0. Trainer und Spieler des SCP waren einfach nur glücklich.

Über drei Jahrzehnte hatte der SC Preußen Münster auf diesen Moment gewartet: einen Heimsieg in der 2. Bundesliga.

Am Freitag, 1. November 2024, war es dann so weit: Im Westschlager gegen Fortuna Düsseldorf siegte der Aufsteiger aus Münster mit 1:0.

"Glückwunsch zum Sieg an Münster. Wir waren in vielen Bereichen zweiter Sieger. Gegen den Ball hatten wir in der ersten Hälfte keinen Zugriff auf das Spiel. Das Gegentor haben wir in einer Phase kassiert, als wir das Spiel eigentlich in den Griff bekommen haben. Den neuen Rückschlag können wir gar nicht gebrauchen, aber das war unter dem Strich kein guter Auftritt von uns. Und so haben wir ehrlich gesagt auch keine Punkte verdient", gratulierte auch Fortuna-Trainer Daniel Thioune ganz fair.

Sascha Hildmann, Münsters Aufstiegs- und Erfolgstrainer, bedankte sich und lobte seine Schützlingen für den leidenschaftlichen Kampf. Hildmann bilanzierte: "Die ersten 15 Minuten waren wir richtig gut drin im Spiel. Danach ist Düsseldorf stärker geworden, aber wir machen dann in der genau richtigen Situation das Tor. In der zweiten Halbzeit haben wir durch Bouchama die große Chance, das zweite Tor nachzulegen, die Gelegenheit aber nicht genutzt. Zum Glück haben wir mit viel Leidenschaft und Engagement das Spiel über die Runde gebracht. Die Mannschaft hat von der ersten bis zur letzten Minute ein super Spiel gemacht, so kann es gerne weitergehen."

Wenn wir jedes Mal 120 Prozent geben und unser Herz so auf dem Platz lassen, wie es uns heute gelungen ist, blicke ich mit Freude nach vorne. Heute haben wir perfekt verteidigt. Wenn es so weitergeht, sehe ich eine super Zukunft für uns Yassine Bouchama

Jano ter Horst, aufgrund des Siegtores Mann des Tages bei den Preußen, ergänzte: "Schön, mal wieder ein Tor zu schießen, viel viel wichtiger ist aber der Sieg. Ein überragendes Gefühl. Wir haben als Mannschaft ganz viel richtig gemacht, es heute auch gut zu Ende verteidigt. Das hat sich in den letzten Wochen angebahnt. Ich denke, wir haben auch verdient gewonnen."

