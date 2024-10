Mit Kees van Wonderen steht der nächste Trainer des FC Schalke 04 vor seinem Start in die 2. Bundesliga. RS wirft einen Blick auf seine zehn Vorgänger.

Kees van Wonderen startet am Samstag (19. Oktober) in das Abenteuer FC Schalke 04. In der 2. Bundesliga wartet direkt ein Auswärtsspiel bei Hannover 96.

Seit Dimitrios Grammozis, der immerhin vom 2. März 2021 bis zum 6. März 2022 in Gelsenkirchen tätig war, schaffte es kein Trainer mehr, länger als ein Jahr im Amt zu bleiben. Kees van Wonderen wird hoffen, dass seine Amtszeit mit mehr Erfolg verbunden ist.

RevierSport wirft einen Blick zurück auf die letzten zehn Trainer und ihren Start bei Schalke 04. Dabei werden Interimstrainer mit weniger als fünf Spielen übersprungen.

Domenico Tedesco, der mit einem Punkteschnitt von 1,57 der erfolgreichste Schalke-Trainer der jüngeren Vergangenheit ist, hatte auch den erfolgreichsten Start. Er gewann drei seiner ersten vier Bundesliga-Partien und kam zudem im DFB-Pokal souverän in die zweite Runde.

Bilanz der ersten fünf Spiele: erster Indikator für (Miss-)Erfolg

Die drei Trainer, die einen Schnitt von unter einem Punkt pro Spiel aufweisen (Manuel Baum, Christian Gross, Frank Kramer), hatten auch allesamt einen katastrophalen Start in ihre Amtszeiten. Alle holten nur jeweils einen Sieg aus den ersten fünf Partien, Baum und Kramer nur gegen unterklassige Gegner im DFB-Pokal. Auch Huub Stevens (Punkteschnitt ein Punkt pro Spiel) konnte nur eins der ersten fünf Spiele gewinnen.

Ausnahme: der oben schon angesprochene Grammozis. Der konnte ebenfalls nur eins der ersten fünf Spiele gewinnen und kassierte in Wolfsburg im zweiten Spiel gar eine 0:5-Klatsche. Thomas Reis gewann ebenfalls nur ein Spiel aus den ersten fünf Partien, seine Bilanz besserte er dann in Liga Zwei auf.

Van Wonderen wird in seinen ersten vier Liga-Partien auf Hannover 96, Greuther Fürth, SSV Ulm und Jahn Regensburg treffen. Gegner, gegen die der neue Trainer seine Mannschaft sicher in die richtige Spur führen kann. Zudem geht es in der zweiten Runde des DFB-Pokals zum FC Augsburg. Nach fünf Spielen kann dann schon ein erstes Fazit gezogen werden - denn meist war die Ausbeute bereits ein erster Indikator für den Erfolg oder Misserfolg des Übungsleiters.

Die Bilanz der vergangenen Trainer im Überblick:

Domenico Tedesco (01.07.2017 - 14.03.2019, 75 Spiele, Punkteschnitt 1,57):

DFB-Pokal, 1. Runde: BFC Dynamo – S04 0:2 Bundesliga, 1. Spieltag: S04 – RB Leipzig 2:0 Bundesliga, 2. Spieltag: Hannover 96 – S04 1:0 Bundesliga, 3. Spieltag: S04 – VfB Stuttgart 3:1 Bundesliga, 4. Spieltag: Werder Bremen – S04 1:2

Huub Stevens (14.03.2019 - 30.06.2019, 10 Spiele, Punkteschnitt 1,00):

Bundesliga, 26. Spieltag: S04 – RB Leipzig 0:1 Bundesliga, 27. Spieltag: Hannover 96 – S04 0:1 DFB-Pokal, Viertelfinale: S04 – Werder Bremen 0:2 Bundesliga, 28. Spieltag: S04 – Eintracht Frankfurt 1:2 Bundesliga, 29. Spieltag: 1. FC Nürnberg – S04 1:1

David Wagner (01.07.2019 - 27.09.2020, 40 Spiele, Punkteschnitt 1,20):

DFB-Pokal, 1. Runde: Drochtersen/Assel – S04 0:5 Bundesliga, 1. Spieltag: Bor. M'gladbach – S04 0:0 Bundesliga, 2. Spieltag: S04 – Bayern München 0:3 Bundesliga, 3. Spieltag: S04 – Hertha BSC 3:0 Bundesliga, 4. Spieltag: Paderborn – S04 1:5

Manuel Baum (30.09.2020 - 18.12.2020, 11 Spiele, Punkteschnitt 0,64):

Bundesliga, 3. Spieltag: RB Leipzig – S04 4:0 Bundesliga, 4. Spieltag: S04 – Union Berlin 1:1 Bundesliga, 5. Spieltag: BVB – S04 3:0 Bundesliga, 6. Spieltag: S04 – VfB Stuttgart 1:1 DFB-Pokal, 1. Runde: Schweinfurt 05 – S04 1:4

Christian Gross (27.12.2020 - 28.02.2021, 11 Spiele, Punkteschnitt 0,45):

Bundesliga, 14. Spieltag: Hertha BSC – S04 3:0 Bundesliga, 15. Spieltag: S04 – Hoffenheim 4:0 Bundesliga, 16. Spieltag: Frankfurt – S04 3:1 Bundesliga, 17. Spieltag: S04 – 1. FC Köln 1:2 Bundesliga, 18. Spieltag: S04 – Bayern München 0:4

Dimitrios Grammozis (02.03.2021 - 06.03.2022, 38 Spiele, Punkteschnitt 1,34):

Bundesliga, 24. Spieltag: S04 – Mainz 05 0:0 Bundesliga, 25. Spieltag: VfL Wolfsburg – S04 5:0 Bundesliga, 26. Spieltag: S04 – Bor. M'gladbach 0:3 Bundesliga, 27. Spieltag: Leverkusen – S04 2:1 Bundesliga, 28. Spieltag: S04 – FC Augsburg 1:0

Frank Kramer (01.07.2022 - 19.10.2022, 12 Spiele, Punkteschnitt 0,75):

DFB-Pokal, 1. Runde: Bremer SV – S04 0:5 Bundesliga, 1. Spieltag: 1. FC Köln – S04 3:1 Bundesliga, 2. Spieltag: S04 – Bor. M'gladbach 2:2 Bundesliga, 3. Spieltag: VfL Wolfsburg – S04 0:0 Bundesliga, 4. Spieltag: S04 – Union Berlin 1:6

Thomas Reis (27.10.2022 - 27.09.2023, 31 Spiele, Punkteschnitt 1,13):

Bundesliga, 12. Spieltag: S04 – SC Freiburg 0:2 Bundesliga, 13. Spieltag: Werder Bremen – S04 2:1 Bundesliga, 14. Spieltag: S04 – Mainz 05 1:0 Bundesliga, 15. Spieltag: S04 – Bayern München 0:2 Bundesliga, 16. Spieltag: Frankfurt – S04 3:0

Karel Geraerts (09.10.2023 - 21.09.2024, 33 Spiele, Punkteschnitt 1,30):

2. Bundesliga, 10. Spieltag: Karlsruher SC – S04 3:0 2. Bundesliga, 11. Spieltag: S04 – Hannover 3:2 DFB-Pokal, 2. Runde: FC St. Pauli – S04 2:1 n. V. 2. Bundesliga, 12. Spieltag: 1. FC Nürnberg – S04 1:2 2. Bundesliga, 13. Spieltag: S04 – SV Elversberg 1:2